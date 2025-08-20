Adolescenții uciși pe A1 de un TIR au fost identificați de părinți. Primarul localității din care era fata de 14 ani oferă detalii șocante
Cei doi adolescenți care au murit loviți de un TIR pe Autostrada A1 București-Pitești aveau o relație, cunoscută de părinți și de DGASPC, a dezvăluit primarul comunei în care locuia fata de 14 ani. Șoferul TIR-ului spune că fata și băiatul (18/19 ani) s-au îmbrățișat pe banda de urgență înainte de a păși în fața camionului.
În urma accidentului produs marți, pe A1, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici, anchetatorii au identificat cele două victime: o fată de 14 ani din județul Giurgiu și un tânăr de 18 sau 19 ani din Buzău. Daniel Badea, primarul din Crevedia Mare, a confirmat că cei doi aveau o relație și tânărul se mutase cu fata și familia ei.
„Noi am fost sesizați în luna mai sau iunie, de către DGASPC Giurgiu, fiind o informare în prealabil de la DGASPC Buzău și o anchetă de la IPJ Buzău. În urma acestor anchete, IPJ Buzău a constatat faptul că acest tânăr în vârstă de 19 ani a întreținut relații intime cu fata care este din comuna mea. Fata, la acea vreme, avea 13 ani și jumătate. Automat a fost sesizat și s-a sesizat IPJ, fiind vorba de un viol, fiind vorba de o minoră. Noi automat am început un raport de anchetă socială prin care am monitorizat întreaga situație și am făcut acest lucru săptămânal", a declarat primarul localității din Giurgiu unde locuia fata de 14 ani.
Primarul a spus că a discutat cu părinții fetei înainte de accident și a fost șocat că aceasta a făcut un test de sarcină la doar 13 ani. „Din discuțiile pe care le-am mai avut cu vecinii, acel tânăr se mutase la ei. Atâta vreme cât familia acceptă aceste lucruri, indiferent de autoritate, nu poate lua niciun fel de măsură, dacă familia nu-și dorește mai mult de-atât", a mai spus edilul localității în care trăia adolescenta. „Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora", a informat ISU Giurgiu după accident.
Dacă inteligența artificială va lua majoritatea locurilor de muncă, banii așa cum îi știm vor dispărea. Ce va urma atunci?
Inteligența artificiala (AI) este, fara indoiala, tehnologia definitorie a erei noastre. Unii o vad ca pe o promisiune a ...
Prietenia dintre câini și oameni datează de 14.000 de ani. Oamenii de știință dezvăluie cum a început această legătură unică
Relația dintre caini și oameni este una dintre cele mai fascinante povești de coevoluție din istoria umanitații. Vestigi ...
Tinerii s-au aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului, pe A1: Detalii șocante după tragedia de pe autostrada de lângă București
Tragedia de pe Autostrada A1, acolo unde un TIR a spulberat doi oameni, scoate la suprafața o poveste de iubire neimpart ...
Motivul pentru care paza lui Mark Zuckerberg costă 27 de milioane de dolari. Cum este protejat gigantul tech
Cand vine vorba de siguranța, Mark Zuckerberg este intr-o alta categorie. În 2024, Meta a cheltuit peste 27 de mil ...
Greii din apărare pierd bani, după summitul Trump-Zelenski din SUA: acțiunile au scăzut puternic
Actiunile companiilor europene din domeniul apararii au inregistrat marti scaderi semnificative, in contrast cu sentimen ...
Atac armat în centrul Capitalei: Un bărbat a tras șase gloanțe, poliția e în alertă / Autorul a fost prins și este audiat
Un incident șocant, care a provocat panica, s-a petrecut, miercuri dimineața, in centrul Capitalei. Polițiștii sunt in a ...
Avertismentul profesorului Mircea Coșea: "Suntem într-o economie de război, riscul pierderii controlului asupra capitalului românesc este major"
Analistul economic și profesorul de macroeconomie Mircea Coșea a lansat, joi seara, avertismente dure privind situația e ...
O uriașă „gogoașă" a apărut pe cer lângă România și nimeni nu știe din ce cauză
O anomalie masiva pe radar, intinsa pe mai bine de 587 km in lațime (peste 365 de mile) a aparut langa Romania. Nu e vor ...
Un microfon deschis l-a dat de gol pe Trump: i-a dezvăluit lui Macron ce ar vrea să facă Putin
Înaintea reuniunii cu liderii europeni si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, presedintele Donald Trump a f ...
5 exemple de cheltuieli urgente și cum să le gestionezi eficient cu ajutorul unui credit online rapid
Viața ne poate surprinde oricand cu cheltuieli neprevazute care necesita acțiune imediata. Cand te confrunți cu astfel d ...
Swiper Ro în experiențe digitale multi-format pentru microbiștii din România
Sfera sportiva din Romania a obținut recunoaștere constanta atat prin succese individuale, cat și prin performanțe de ec ...
Continentele Pământului se usucă într-un ritm fără precedent. Unde dispare apa dulce a Pământului?
Oamenii de știința avertizeaza ca rezervele de apa dulce de pe continentele Terrei scad intr-un ritm fara precedent, fen ...
Moment tensionat la Washington: Zelenski evită să spună dacă cedează teritorii pentru pace cu Rusia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evitat sa spuna clar daca ar fi dispus sa faca concesii teritoriale pentru p ...
Genetica, ultima redută în lupta cu Inteligența Artificială: O nouă elită umană prin selecția embrionilor în funcție de IQ
În Silicon Valley, testarea genetica a embrionilor crește in popularitate, ceea ce se presupune ca prezice, printr ...
Multinaționalele îi transmit lui Bolojan că iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Foarte multe multinaționale susțin ca introducerea unor tarife comerciale suplimentare sau a unor bariere netarifare ar ...
Dramatic cat s-a tampit tineretul de azi: Bacalaureat de toamnă 2025 - Peste 70% dintre candidați nu au promovat examenul!
Ministerul Educației și Cercetarii a publicat luni, 18 august, la ora 12:00, rezultatele inițiale ale celei de-a doua se ...
Surse ale serviciilor de informatii dezvaluie ce i-ar fi propus Trump de fapt lui Putin: prea putin e vorba despre Ucraina!
In ultimele ore un zvon ciudat a inceput sa circule in randul comunitatii ofiterilor de informatii: Trump i-a propus lui ...
O nouă metodă de furt din buzunare ia amploare. Nu vă lăsați îmbrățișați de de oameni necunoscuți!
În acest weekend, la Suceava, un barbat a ramas fara telefon dupa ce un necunoscut l-a imbrațișat intr-o statie de ...
Teorie năucitoare despre obiectul misterios care a intrat în sistemul nostru solar si despre care se presupune ca ar fi o uriasa nava extraterestră
Un obiect misterios, sosit din spațiul interstelar și aflat acum in trecere prin sistemul nostru solar, ridica intrebari ...
The Theory of Mind: DARPA, Palantir și războiul digital împotriva spiritului - era armelor mentale
Manipularea gandurilor, reacțiilor și deciziilor este noua forma de razboi psihologic. Și aceasta nu vizeaza doar inamic ...
O actriță pentru adulți care se lăuda că este „Vaxxed, waxed and ready to (_|_)" a suferit un accident vascular cerebral fatal
Moartea subita a vedetei din filme pentru adulți și influencerului Lina Bina este cea mai recenta dintr-o serie ingrijor ...
Scandal după ce Meta recunoaște că liniile directoare privind AI permiteau chatbot-urilor să flirteze cu copiii
Senatul SUA a solicitat o ancheta dupa ce s-a descoperit ca regulile gigantului tehnologic permiteau chatbot-urilor sa c ...
AI ne demonstrează că Peter Thiel este arhitectul principal din spatele preluării tehnocratice a administrației Trump
Cunoscutul editorialist american Patrick Wood l-a identificat pe Peter Thiel, un antreprenor miliardar din domeniul tehn ...
Larry Fink și André Hoffmann au fost numiți noi președinți ai WEF in locul lasat vacant de Klaus Schwab
În aprilie, in cadrul unei reuniuni extraordinare a consiliului de administrație al Forumului Economic Mondial (&b ...
Statul a spart 30 de miliarde de euro pe licitații în primul semestru. De 5 ori mai mult decât gaura bugetară!
În primul semestru al anului, autoritațile publice și instituțiile statului au pus la bataie 150 de miliarde de le ...
DNA extinde ancheta în cazul locurilor de veci pentru artiști. Nume celebre implicate
Procurorii militari din Direcția Naționala Anticorupție (DNA) au extins ancheta in dosarul care il vizeaza pe fostul șef ...
"Am tratat 12 pacienți cu psihoză indusă de inteligența artificială în acest an". Avertismentul unui psihiatru cu experiență
Pe masura ce inteligența artificiala devine tot mai prezenta in viața noastra de zi cu zi, interacțiunea cu aceste tehno ...
Momentul unui jaf de 90 de secunde comis în plină zi. Hoții au luat diamante și ceasuri de lux
Un suspect mascat a amenintat angajati cu spray pentru ursi si un pistol cu electrosocuri FOTO Captura X/ Un suspect mas ...
Ce trebuiau să mănânce „POO-tihn" și Trump la prânzul de la summit. Meniul și alte documente sensibile, uitate în imprimanta unui hotel din Alaska
Documente ale Departamentului de Stat al SUA au fost gasite vineri dimineața in centrul de afaceri al unui hotel din Ala ...
Ministrul Dragoș Pîslaru are casă la Bruxells dar a decontat zeci de mii de euro din bani publici cu cazarea
Ministrul Dezvoltarii, Dragoș Pislaru, s-a plimbat de zeci de mii de euro in 2025. Deși premierul Ilie Bolojan a declara ...
