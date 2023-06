Manchester City, favorită în finala Champions League

Manchester City pornește din postura de favorită clară în finala Champions League, în care o va întâlni pe Inter Milano, pe 10 iunie de la ora 22:00, la Istanbul. Formația lui Pep Guardiola își poate trece astfel în palmares primul trofeu Champions League din istorie, după ani buni de investiții, în care au fost aduși numeroși jucători de top.

De când a fost preluată de șeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan, în 2008, Manchester City a investit aproape 2 miliarde de euro în transferuri, însă până acum nu a reușit să își îndeplinească principalul obiectiv: câștigarea Champions League. Are ocazia să facă acest lucru sâmbătă, când o va întâlni pe Inter Milano în finala Champions League.

Totul pare a fi în favoarea lui Manchester City înaintea acestei confruntări. Inclusiv cotele la pariuri sportive ne arată un dezechilibru total. Manchester City are 1.20 să câștige trofeul, iar Inter Milano are cota 4.50. Cota formației lui Guardiola pentru a câștiga în timpul regulamentar este 1.40, egalul are 4.50, iar succesul lui Inter are 7.50.

În plus, conform evaluărilor făcute de Transfermarkt, lotul lui Manchester City este cotat la 1.05 miliarde de euro, față de 534 de milioane de euro cel al lui Inter Milano. Erling Haaland are o cotă de piață de 170 de milioane de euro și este urmat de Phil Foden (110 milioane euro), Kevin de Bruyne (80 de milioane euro), Bernardo Silva (80 de milioane euro) și Rodri (80 de milioane euro). De partea cealaltă, Lautaro Martinez este cel mai valoros jucător de la Inter (80 de milioane euro), urmat de Nicolo Barella (70 de milioane euro) și Milan Skriniar (60 de milioane euro).

Experiența lui Pep Guardiola e superioară

Manchester City are și un antrenor mult mai experimentat și cu o cotă de piață mai bună. Pep Guardiola se află la a patra finală de Champions League din carieră. Până acum a câștigat trofeul de două ori, de fiecare dată cu FC Barcelona, în timp ce în 2021 a pierdut finala contra celor de la Chelsea, cu Manchester City. Antrenorul catalan mai are în palmares trei titluri în La Liga cu FC Barcelona, trei în Bundesliga cu Bayern Munchen și cinci în Premier League cu Manchester City, ultimul câștigat în această vară. De partea cealaltă, Simone Inzaghi nu are un palmares atât de stufos. A câștigat de trei ori Cupa Italiei și de patru ori Supercupa Italiei, însă la nivel continental se află în fața meciului carierei.

Deși toate cărțile sunt în favoarea lui City, Guardiola avertizează

Deși Manchester City pornește din postura de favorită clară, antrenorul Pep Guardiola și-a avertizat jucătorii că nu trebuie să intre relaxați pe teren, întrucât Inter Milano va da totul pentru a obține trofeul.

"Bineînțeles că suntem încrezători, suntem optimiști, dar în același timp nu pot nega calitățile adversarilor. Nu am făcut-o niciodată și mai ales acum, când suntem în finala Ligii Campionilor. Știm că o finală este despre modul în care te comporți timp de 95 de minute. Nu este vorba despre istorie, dacă ne raportăm la istorie, ei sunt mai buni decât noi, au deja experiența câștigării trofeului. Dar acum nu mai contează ce ai făcut în faza grupelor, optimile de finală, sferturile de finală, Premier League sau FA Cup. Este un singur joc în care trebuie să fii mai bun decât adversarul", a spus Pep Guardiola.

Simone Inzaghi îl laudă pe GuardiolaDe partea cealaltă, antrenorul lui Inter, Simone Inzaghi, a recunoscut că Manchester City pornește cu prima șansă și a avut un discurs elogios la adresa omologului său, Pep Guardiola. Chiar și așa, Simone Inzaghi a afirmat că Inter va încerca să abordeze și ofensiv partida programată la Istanbul.

"Va fi un meci foarte greu. Cotele nu sunt în favoarea noastră, dar asta este ceea ce face fotbalul atât de palpitant. Jucăm împotriva uneia dintre cele mai puternice echipe din lume, cu un antrenor pe care îl cunoaștem cu toții bine, dar vom încerca să fim pregătiți. Abordarea noastră nu se va schimba. Vor fi momente în timpul jocului în care va trebui să fim mai ofensivi și altele în care va trebui să fim puternici în defensivă. Mai avem ceva timp de pregătit și luăm în considerare fiecare detaliu. Pep a creat o adevărată mișcare prin felul său de a aborda fotbalul și stilul său de joc, cunoscut încă din perioada în care se afla la Barcelona. A continuat să se îmbunătățească pe zi ce trece, așa că după părerea mea este considerat pe bună dreptate unul dintre cei mai buni antrenori din lume. Manchester City are o organizare impecabilă. Este o echipă care are jucători grozavi, dar care totuși evoluează întotdeauna ca o echipă", a declarat Simone Inzaghi într-un interviu pentru UEFA.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.