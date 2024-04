Top 7 cei mai bine cotati jucatori englezi U21

In Romania tinerii nu sunt promovati corespunzator si de aceea FRF a decis sa impuna cluburilor sa foloseasca pe tot parcursul meciului cel putin un jucator U21. Se pare insa ca aceasta regula nu a adus mari rezultate pentru ca nu au iesit la iveala foarte multe talente.

Asa ceva nu exista in campionatele puternice, unde antrenorii nu se tem sa arunce in joc foarte multi pusti. Ce-i drept, acestia sunt mult mai bine pregatiti atat din punct de vedere fizic, dar si la capitolul tactic, daca este sa ii comparam cu cei care ies pe portile academiilor de la noi.

Englezii sunt printre cei mai precoci fotbalisti din lume pentru ca in Albion se investeste foarte mult in grupele de copii si juniori si de aceea reusesc sa joace la nivel inalt de la varste fragede.

Daca vei citi randurile de mai jos vei afla care sunt cei mai bine cotati jucatori englezi U21 in acest moment.

1. Jude Bellingham - 180 de milioane de euro

Acesta este cel mai bine cotat jucator U21 din Anglia si el va implini abia la sfarsitul lunii iunie varsta de 21 de ani. Evolueaza pe postul de mijlocas central cu sarcini ofensive la Real Madrid si la primul sezon pe Bernabeu a reusit sa impresioneze pe absolut toata lumea.

Unde a jucat Bellingham

Pana acum a evoluat pentru aceste formatii:

Birmingham

Borussia Dortmund

Real Madrid

Daca va fi sanatos, mai mult ca sigur va fi titular in nationala Angliei la Campionatul European din vara. Are niste calitati care il fac un candidat la Balonul de Aur pe viitor.

2. Cole Palmer - 55 de milioane de euro

Va implini in luna mai 22 de ani si pentru el acest sezon este de departe cel mai bun din cariera. Este un jucator de picior stang care poate sa evolueze ca mijlocas ofensiv, aripa dreapta si in caz de forta majora, chiar si in postura de atacant.

Parcursul lui Cole Palmer

Doar pentru aceste formatii a jucat:

Manchester City

Chelsea

Putem spune ca Chelsea a facut o treaba buna cand l-a transferat la inceputul actualului sezon. Si asta pentru ca a devenit unul dintre cei mai eficienti oameni de atac ai gruparii de pe Stamford Bridge.

3. Levi Colwill - 50 de milioane de euro

Poate acoperi atat postul de fundas central, cat si cel de aparator lateral stanga si are un atu din acest motiv. In februarie a implinit 21 de ani si se lupta pentru postul de titular la Chelsea cu multi jucatori pe care s-au cheltuit sume imense.

Cariera lui Levi Colwill

El a jucat pentru aceste echipe:

Chelsea

Huddersfield

Brighton

4. Rico Lewis - 38 de milioane de euro

Pozitia a 4-a este ocupata de acest fotbalist care abia spre sfarsitul anului va schimba prefixul, el avand asadar in momentul de fata 19 ani. Este un jucator polivalent pentru ca a evoluat de-a lungul timpului in ambele benzi ale apararii, dar si ca mijlocas defensiv.

La ce formatii a jucat Rico Lewis

Iata pentru ce cluburi a evoluat el:

Manchester City

Nu avem asadar practic o lista de data aceasta pentru ca acest fotbalist este in curtea "Cetatenilor" inca din anul 2013, asadar de cand avea doar 9 ani.

5. Tino Livramento - 35 de milioane de euro

Topul continua cu acest jucator care de asemenea poate sa acopere mai multe pozitii. La baza este fundas dreapta, dar el a jucat si in banda stanga sau ca mijlocas dreapta. Urmeaza sa implineasca 22 de ani la jumatatea lunii noiembrie.

Echipele lui Tino Livramento

Pana acum a jucat la aceste formatii:

Southampton

Newcastle

A crescut la Chelsea si cel mai probabil aceasta formatie regreta acum ca l-a cedat prea usor.

5. Harvey Elliott - 35 de milioane de euro

La egalitate cu Tino Livramento este acest fotbalist exploziv care este promovat cu grija de tehnicianul german Jurgen Klopp. A fost folosit ca mijlocas de tip inter, dar si ca aripa dreapta. Pe 4 aprilie a implinit varsta de 21 de ani.

Formatiile la care a evoluat Harvey Elliott

Cariera lui arata astfel:

Fulham

Blackburn

Liverpool

Doar 1,7 milioane de euro au platit "Cormoranii" pentru el in 2019.

5. Kobbie Mainoo - 35 de milioane de euro

Aceasta pozitie a 5-a este asadar impartita si cu acest fotbalist care parca a aparut de nicaieri. Este un mijlocas central care face senzatie in acest sezon in Premier League. Implineste in luna aprilie 19 ani si este asadar cel mai tanar jucator din acest top.

Unde a fost pana acum Kobbie Mainoo

El a jucat pentru:

Manchester United

Este asadar singurul club din cariera lui, el fiind crescut in academia gruparii de pe Old Trafford.