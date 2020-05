10 oameni au murit după ce au băut spirt contrafăcut!

A fost declanșată o anchetă de proporţii iar autorităţile încearcă să găsească vinovaţii pentru moartea a cel puţin 10 oameni. Decesele au survenit în doar câteva zile. Toate informaţiile par să conducă spre ipoteza că victimele au băut alcool sanitar contrafăcut.

În loc de alcool etilic, cum scria pe eticheta produsului, producătorul ar fi folosit alcool metilic. Un ingredient de 4 ori mai ieftin, dar ucigător. Cei care au băut spirtul toxic nu au avut nicio şansă. Alerta s-a dat zilele trecute, după ce în comunitatea ruşilor lipoveni trei oameni au murit într-o singură noapte, iar analizele au arătat că se intoxicaseră cu alcool metilic. Nu au fost singurele victime din Stolniceni Prăjescu, o localitate aflată la 70 de kilometri de Iaşi.

Doar pe o uliță, într-o singură noapte, și-au pierdut viața trei persoane, doua femei și un bărbat. Câteva zile mai târziu un alt barbat care stătea puțin mai in spate și-a pierdut și el viața. Potrivit unor surse din anchetă, singurul lucru pe care îl aveau în comun aceste persoane erau niște sticle cu alcool sanitar care au fost găsite în casele lor.

"Au fost trei cazuri 2 femei și un bărbat într-o noapte au decedat. Nu spirt am înțeles, dezinfectant la culoarea alcoolului sanitar. Am înțeles că au găsit o probă, și ce a mai rămas într-o sticlă și l-au luat la cercetări. Au murit trei odată, și pe mine m-a surprins când am auzit a doua zi de trei cazuri în aceeași noapte", a declarat Hugianu Costel, primar Stolniceni Prăjescu. Ultimul s-a stins soţul Agafiei Teofan. De la ea au aflat poliţiştii posibila cauză a decesului.

Toți cei patru ar fi consumat alcool sanitar cumpărat de la magazinul din sat. "Au băut toți, împreună au băut. Au băut toți. Doamne a ieșit acum de spălat parbrize. Nu știu pentru spălat mâini asta. Spirtul ăla albastru, nu știu cum. De parbrize de mâini, nu știu cum! De ce au băut? Era mai ieftin. A fost rău, a fost rău eu am venit cu o zi înainte, i-am adus suc și vin. Nu a băut. Voma și după aia după masă. In doua cu apa îl făceau", mărturisește Agafia Teofan.

Cele patru decese din Stolniceni Prăjescu nu sunt singurele. Ancheta a stabilit că, doar în judeţul Iaşi, cel puţin alte şase persoane şi-au pierdut viaţa în ultimele două săptămâni din cauza intoxicaţiei cu alcool metilic. O singură victimă a ajuns în viaţă la spital. În ciuda eforturilor, medicii nu au reuşit să îl salveze.

"De la familie s-a aflat că e consumator cronic de băuturi alcoolice, analizele de laborator efectuate in urgenta au arată o acidoza severă și o gaura abiotică crescuta ceea ce înseamnă pentru noi suspiciunea unei intoxicații cu un alcool toxic. Am aflat că au existat și alte cazuri extrem de grave care nu au mai ajuns la spital, au fost direct testate post mortem și s-a confirmat aceeași intoxicație cu alcool metilic", a explicat prof. dr. Diana Cimpoesu, medic șef UPU Spitalul Sf. Spiridon Iași.