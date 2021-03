16 focuri de arma intr-o localitate din judetul Neamt. Lupte ca in filme intre hotii de lemne si politisti

Politistii de la sectia Ion Creanga din judetul Neamt s-au luptat, in noaptea de joi spre vineri, mai multi membri ai clanul Carmacilor. Oamenii legii au fost nevoiti sa se apere folosind armele din dotare.

Conflictul a inceput dupa ce mai multi membri ai clanului au fost surprinsi in timp ce furau lemne. A fost nevoie de interventia trupelor speciale (SAS) care dupa cateva ore au reusit sa identifice si sa il captureze pe unul dintre cei implicati in lupta cu politistii, mai noteaza sursa citata.

"La data de 26 martie 2021, in jurul orei 20.30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au fost sesizati de catre un specialist silvic despre faptul ca mai multe persoane au taiat material lemnos din fondul forestier al localitatii Bozieni. Imediat, echipajul de politie s-a deplasat la fata locului, fiind descoperit atelajul hipo cu care era transportat materialul lemnos susceptibil a fi sustras, condus de un barbat de 52 de ani, din Bozieni.

La vederea politistilor, cel in cauza impreuna cu mai multe persoane ar fi devenit recalcitranti si avand asupra lor obiecte contondente, ar fi adresat amenintari cu acte de violenta asupra ambilor agenti de politie, fiind somati sa inceteze. Avand in vedere comportamentul violent al acestora, unul dintre politisti a folosit armamentul din dotare, fiind executate 16 focuri de arma, fara a rezulta ranirea vreunei persoane. La fata locului a fost solicitat sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale care au procedat la conducerea la sediul politiei a conducatorului atelajului hipo, celelalte persoane parasind anterior locul faptei", au informat reprezentantii Politiei Neamt.

In baza probatoriului administrat in cauza, barbatul a fost retinut de politisti pentru 24 de ore. "Cercetarile continua sub aspectul comiterii infractiunilor de furt si taiere de arbori si ultraj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Roman, pentru depistarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea participatiei si, implicit, luarea masurilor legale care se impun. De asemenea, pentru prevenirea comiterii delictelor silvice si pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, au fost stabilite masuri concrete de suplimentare a dispozitivului de ordine si siguranta publica pe raza localitatii Bozieni si organizarea de actiuni preventiv-reactiv", au mai afirmat reprezentantii IPJ Neamt.