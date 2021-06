30.000 de tone de deseuri menajere din alte judete sunt aduse la o groapa de gunoi din Prahova

In zona Centurii de Vest din Ploiesti au aparut masini de gunoi neinscriptionate acreditandu-se ideea ca mafia gunoiului se pregateste sa puna mana pe salubritatea din judet, punand sub semnul intrebarii licitatia din viitorul apropiat. In acelasi timp, in Prahova sunt aduse din alte judete peste 30.000 de tone de deseuri la o groapa de gunoi din Boldesti-Scaieni.

In județul Prahova a fost declanșat un război (politico-economic) de proporții. Rampa ecologică de la Boldești-Scăeni a fost deschisă în august 2001, pe o suprafață totală de 13,8 hectare si cu o capacitate de depozitare de peste 2,5 milioane de metri cubi. Actualul proprietar se lăuda în 2011 cu o extindere de încă 250.000 de metri cubi a spațiului de depozitare, suprafata noii alveole fiind de 1,5 hectare. Compania a făcut un pui în orașul Băicoi, unde administrează, tot din 2011, o altă rampă ecologică.

Firma Vitalia Servcii Pentru Mediu a fost înființată în decembrie 2006 și, câteva luni mai târziu, în 2007, prelua sistemul prahovean integrat de management al deșeurilor. Specialistii in domeniu din Ministerul Mediului consultati de ziarul "Incisiv de Prahova" au confirmat ca normele in privinta deseurilor nu sunt respectate. O groapă de gunoi emană metan, un gaz cu efect de seră declarat, responsbil pentru încălzirea globală.

În momentul în care gropa de gunoi a ajuns la capacitatea declarată, groapa respectivă trebuie închisă. Din cauza asta trebuie să existe un fond garantat al operatorului, într-un cont special dat de către cel care a autorizat. Banii trebuie folosiți pentru închiderea și monitorizarea gropii pentru a nu avea emisii în atmosferă sau viitoare incendii.

De remarcat este si faptul ca, un scandal de proportii a cutremurat Vitalia, fiind vorba de percheziții care au vizat mai multe infracțiuni de spălare a banilor, prin crearea unor multiple circuite fictive cu sume de bani, provenind aparent din operaţiuni cu caracter transnaţional şi investiţii de echipamente şi mijloace fixe, cu intenţia de a le transfera în contul unor societăţi controlate, din afara ţării. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională era de aproximativ 1.500.000 de euro, mai sustine sursa citata.