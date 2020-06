4 idei grozave pentru a folosi o canapea extensibila

In ultimii ani tot mai multe persoane au descoperit avantajele si frumusetea mobilierului multifunctional intr-o casa ori apartament.

Canapelele extensibile sunt in topul pieselor de mobilier cu destinatii multiple. O astfel de canapea te ajuta sa economisesti spatiul si se integreaza foarte bine in decor. O canapea extensibila este in primul rand amestecul perfect dintre cele doua mari obiecte de mobilier pe care le aveti in casa: patul si canapeaua.

De aceea, in continuare va oferim cateva idei despre cum puteti incorpora o canapea extensibila in decorul casei.

4 utilizari practice pentru o canapea extensibila

https://www.somproduct.ro/canapea-tapitata-cu-stofa-si-piele-ecologica-3-locuri-cu-functie-sleep-pentru-1-persoana-wella-gri-k1-l217xa98xh76-cm.html

Unde ati putea sa folositi o canapea extensibila?

Intr-o casa, canapeaua ocupa de obicei destul de mult spatiu, iar atunci cand spatiul este destul de mic sau ai nevoie de o camera pentru mai multe utilizari, este logic ca vei cauta solutii pentru ca a ta canapea sa poata fi mai mult decat un loc de unde te poti uita la tv. Faptul ca o canapea extensibila se transforma intr-un pat, o face sa devina o piesa de mobilier cu adevarat utila si practica.

Daca sunteti o persoana organizata, cel mai probabil incercati sa faceti spatiu in camera pentru ca intreaga familie sa se simta confortabil. Avand in vedere acest lucru, iata 4 modalitati de utilizare a canapelelor extensibile.

1. Amenajati o camera de oaspeti/ birou pentru acasa intr-un singur spatiu

Sunt putini cei care isi permit luxul de a avea o camera dedicata pentru dormitorul musafirilor si una pentru biroul de acasa.

Prin urmare, are sens sa combinati cele doua idei - fiecare va functiona bine in acelasi spatiu. Cand camera este folosita ca birou pentru acasa, nu ai nevoie de un pat de dimensiuni mari intr-un spatiu de lucru. Prin urmare, o canapea extensibila este o solutie foarte buna.

Cand vin oaspeti in vizita si raman peste noapte, canapeaua poate fi extrasa de aici, iar biroul poate fi utilizat pe post de dressing.

https://www.somproduct.ro/canapea-tapitata-cu-stofa-3-locuri-cu-functie-sleep-pentru-1-persoana-linda-gri-inchis-k2-l228xa100xh83-cm.html

2. Transformati un living intr-o camera ocazionala de oaspeti

In casele mai mici sau in casele care primesc multi oaspeti, este logic sa incercati sa dublati o camera de zi ca dormitor pentru oaspetii ocazionali. Cum? Prin adaugarea unei canapele extensibile.

De asemenea, aceasta incapere poate fi folosita pentru un prieten al copilului care ramane la voi intr-o noapte sau pentru partenerul care isi planifica o seara prelungita de film.

3. Adaugati un pat extra in camera copiilor pentru prietenul lor ce ramane peste noapte

Copiii au prieteni si deseori acestia raman peste noapte la ei. De aceea, un pat de rezerva in camera copiilor este o idee excelenta. Cu o canapea extensibila mica, in doar cateva minute puteti amenaja un pat suplimentar. In plus, canapeaua poate fi folosita pentru citit, pentru discutii etc.

4. Creati mai mult spatiu intr-un dormitor mic

Sunt persoane care prefera o canapea extensibila in propriul dormitor. Avantajul este evident: canapeaua ocupa mai putin spatiu, pentru ca peste zi ea este compactata, iar noaptea se desface intr-un pat.

Daca aveti un dormitor suplimentar, aici puteti pune o canapea extensibila in loc sa ocupati spatiul cu un pat dublu, avand in vedere ca veti primi oaspeti doar ocazional. Prin urmare, in majoritatea timpului camera respectiva va fi inutila pentru cei care locuiesc in casa, iar in mod ideal ar trebui sa o lasati cat mai libera si placuta, nu sa o aglomerati cu un pat urias. Cu o canapea extensibila, aceasta camera poate fi transformata intr-un spatiu suplimentar pentru citit, joaca, lucru, privit film, relaxare etc.

