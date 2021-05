5 perechi de incaltaminte de care ai nevoie vara asta

O pereche de pantofi e mai mult decat o pata de culoare in garderoba ta, iar ultimele modele pentru vara 2021 ne fac sa intelegem ca o pereche de sneakers wow iti poate schimba cu totul o tinuta sau starea de spirit. Asta e valabil atat pentru o pereche de pantofi, papuci de plaja sau chiar sandale stil pescar sau de hiking.

Iata cele cateva modele esentiale de incaltari masculine care fac vara asta relaxata sa fie si mai frumoasa, iar outfiturile mult mai usor de compus, indiferent unde trebuie sa ajungi!

Sneakers cool

Pantofii sport sunt intotdeauna primii pe orice lista de shopping, indiferent de sezon, urmati de o pereche casual confortabila de pantofi sau mocasini din piele naturala. Poarta-i vara asta cu un costum relaxat din mix de in si bumbac, sau cu bermude chino si bluza ta sport preferata! Te poti inspira din cele mai noi tendinte pentru incaltaminte barbati!

Sandale cu talpa masiva

Cele mai populare modele ale verii sunt sandalele cu talpa masiva, inspirate de modelele special create pentru hiking. Acestea au arici ca inchidere si pot fi extrem de elegante daca alegi un model negru din piele, stil pescar sau cool, daca optezi pentru un model din material textil in culori. Poarta-le cu blug drepti, un tricou alb si un cardigan subtire si chiar cu pantaloni clasici cu pense in talie si o camasa cu print tropical.

Mocasini din piele intoarsa

Look-ul tau de primavara si vara are nevoie de o pereche super confortabila de mocasini. Simpli, eleganti, merg cu sosete si blugi intr-o zi mai racoroasa, dar si cu bermude cargo si un tricou relaxat, la malul marii.

Espadrile cu imprimeu

Vacanta, acele cateva zile minunate in care uiti de tot, savurezi din plin relaxarea si iti doresti sa dureze la nesfarsit. Dar care mereu vin si cu grija tinutelor... Ce bine ca poti alege oricand espadrile comode, pentru orice destinatie de vara! Poarta-le anul acesta cu pantaloni clasici de costum si o camasa polo, pentru un look desprins de pe litoralul italian.

Papuci de plaja

... ideali pentru zilele in care iti doresti doar soare, relaxare pe plaja cu o carte si o bautura rece!

Cand spui vara, te gandesti instinctiv la papuci confortabili, nu-i asa? Si daca iti propui sa ajungi des la mare, piscina sau intr-o escapada exotica, ai putea sa-ti alegi un nou model in tendinte. Ai o multime de optiuni: papuci Birkenstock, papuci tip slide sau slapii clasici, in orice nuanta ti se potriveste. Alege-ti noii papuci de plaja din gama Puma de la Fashion Days. In ceea ce priveste modelul de slip, iti recomandam sa-l porti pe cel cu imprimeu tropical. Este atat de optimist incat nu se va demoda niciodata!