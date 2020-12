A decis să revină în ţară după zece ani de Irlanda, pentru o carieră fabuloasă în tehnologie: "Şansa mea a fost să mă întorc în România"

După un deceniu petrecut la Dublin, în Irlanda, Valentin Mureşan a decis să se întoarcă în Timişoara natală. Avea să facă cea mai bună alegere, spune el.

Valentin Mureşan este un personaj binecunoscut în Timişoara. De săptămâna trecută a intrat în rândul consilierilor personali ai primarului Dominic Fritz. Este un inovator, a co-fondat startup-uri IT care au creat concepte şi softuri revoluţionare. Este şi directorul Intel România. După terminarea studiilor la Universitatea Politehnică din Timişoara, a plecat la doctorat în Irlanda şi a rămas acolo timp de zece ani.

A predat la Universitatea din Dublin şi a lucrat în cercetare. În Irlanda a fondat Movidius, un startup de procesoare şi softuri pentru tehnologii inteligente, pentru telefoane, drone şi smartcity. Avea să să se întoarcă în Timişoara în 2005 şi a deschis primul birou Movidius, care, mai târziu, avea să fie cumpărat de gigantul Intel.

Putea să rămână în Irlanda, dar nu a făcut-o: "Aveam în plan să mă întorc în România, odată şi odată. Nu ştiam când. Mi s-a oferit să revin acasă după zece ani de Irlanda, după ce am intrat în start-up-ul Movidius. Practic, am fost ales în acest start up şi pentru că sunt român şi pot să pun bazele unui birou în România. Asta a fost şansa mea. Atunci, în România erau multe talente, la un cost rezonabil. S-a considert că e mai bine să începem din România, să deschidem biroul aici", a declarat Valentin Mureşan.

"Noroc că birocraţia nu prea îşi face loc în domeniul IT şi Hight tech"

Nu are de ce să regrete întoarcerea în ţară. Ba chiar se felicită. Poate să trăiescă acasă, alături de familie şi de prietenii. Dar şi să câştige bani, să se implice în proiecte care mai de care mai provocatoare.

"Am avut curajul să dovedesc multora care mă contraziceau că se pot face lucruri faine şi acasă. Şi mă felicit pentru reuşita din România, care, aşa cum pare ea, mai subdezvoltată, e un teren virgin cu oportunităţi pentru oameni care vor să facă treabă. E adevărat că avem un sistem un pic mai greu birocratic. Dar, noroc că birocraţia nu prea îşi face loc în domeniul IT şi Hight tech. Aş zice că oportunităţile sunt un pic mai mari aici. Nu te costă aşa de mult ca în Silicon Valley să găseşti oameni valabili pe un anumit profil. Acolo ai o varietate mai largă, oameni care au trecut prin mai multe proiecte, dar până la urmă, acasă găseşti oameni apropiaţi de acele profile. Sunt şanse mai mari să reuşeşti, cu un cost mai mic", a mai spus Mureşan.

"Sunt oameni faini în toate părţile"

Cu ce bagaje s-a întors din Irlanda? "Cel mai important lucru pe care l-am învăţat este multiculturalitatea. Eşti mult mai deschis la faptul că poţi avea prieteni foarte buni din alte naţionalităţi, despre care credeai şi erai învăţat că fac parte dintr-un popor neprieten. Lucrul în mediul multinaţional te face mult mai deschis faţă de principiul de graniţă. Lucrurile sunt mult mai relaxate. Sunt oameni faini în toate părţile, sunt la fel ca tine. Nu se pune problema să mai fii dus cu vorba de un politician care spune <săriţi la arme>. Multiculturalitatea e cel mai important lucru pe care trebuie să-l învăţăm. Apoi vine patriotismul local", a completat Valentin Mureşan.

"Am vrut să dau puterea exemplului"

Valentin Mureşan este implicat în numeroase proiecte pentru Timişoara. A pus umărul la crearea noului centru cultural Faber. Este co-fondator al Fundaţiei Comunitare din Timişoara şi co-initiator în nenumărate proiectele socio-culturale sau civice: Timotion, Grădinescu, CetăţeanTM, Team2121 şi Creativa.

"Trebuie să se schimbe şi la noi lucrurile. Deja încep să se mişte, şi asta datorită tehnologiei şi transparenţei pe care o dă IT-ul. Nu m-am implicat în aceste proiecte să arăt ceva. Mi se pare ceva de bun simţ, ceva cu care rezonezi cu prietenii care au aceleaşi valori. N-am făcut niciun proiect civic sau social în beneficiul meu. Am vrut să dau puterea exemplului şi a-I influenţa şi pe alţii să facă la fel", a declarat Val Mureşan.

Valentin Mureşan este alergător amator, crede ca sportul de masă este una din soluţiile la multe probleme şi este membru al echipei Alergotura. Val este căsători şi are doi copii.