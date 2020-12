A fost elucidata ciudata disparitie a misteriosului monolit din Utah. A fost demontat si transportat cu o roaba

Circumstantele in care un misterios obelisc metalic a aparut in desertul Utah nu sunt deocamdata clare, insa recenta sa disparitie pare sa fi fost elucidata, iar extraterestrii nu au nimic de-a face cu aceasta, relateaza miercuri AFP.

Marti au fost distribuite online imagini cu patru barbati care demontau dupa lasarea intunericului neobisnuitul "monolit" ce a starnit interes la nivel mondial.

Fotograful Ross Bernards, aflat la fata locului vineri seara, a descris pe Instagram scena la care a asistat si a publicat cateva imagini - patru barbati care si-au facut aparitia au pus la pamant prisma metalica de peste 3,5 m inaltime, au demontat-o si au urcat-o intr-o roaba inainte de a o transporta spre o destinatie necunoscuta.

"Unul dintre ei s-a intors spre noi si a spus: "Nu lasati urme". Era 20:48", a scris Bernards.

Dupa mesajul publicat de fotograf, un practicant al mersului pe sarma si pasionat de sporturi extreme pe nume Andy Lewis, in varsta de 34 de ani, a incarcat pe YouTube o inregistrare video intitulata "We REMOVED the Utah Monolith" ("Noi am indepartat monolitul din Utah"). In inregistrarea video pot fi vizionate scene similare cu cele descrise in fotografiile si relatarea lui Ross Bernards, cu obeliscul transportat cu o roaba. Nu sunt oferite alte explicatii.

Obiectul metalic stralucitor a fost descoperit la jumatatea lunii noiembrie pe solul rosu din desertul Utah de autoritatile locale care survolau zona cu elicopterul pentru un recensamant al muflonilor.

Dupa ce au aterizat pentru a cerceta obiectul, acesti angajati ai departamentului de siguranta publica din Utah au confirmat existenta unui "monolit metalic infipt in pamant", insa nu au identificat "niciun indiciu clar cu privire la persoana care ar fi putut amplasa monolitul".

Anuntarea acestei descoperiri a devenit rapid virala online, multi internauti indicand similaritati remarcabile cu monolitii bizari de origine extraterestra, care accelereaza in mare masura progresul umanitatii in clasica pelicula science-fiction "2001: A Space Odyssey" ("2001: Odiseea spatiala"), de Stanley Kubrick, si in romanul cu acelasi nume al scriitorului Arthur C. Clarke.

Pe de alta parte, unii observatori au remarcat o asemanare intre acest obiect si operele avangardiste ale artistului John McCracken, sculptor american care a locuit o perioada in statul vecin New Mexico si a murit in 2011. Cu toate acestea, nu s-a putut stabili o asociere intre celebrul "monolit" si sculptor.

Desi autoritatile au refuzat sa indice locul in care se afla monolitul pentru a nu atrage multimi de curiosi, o cursa pentru detectarea locatiei a fost initiata online, pe baza formatiunile geologice din imprejurimi.

Unele persoane au reusit rapid sa localizeze zona, care a fost apoi vizitata de zeci de curiosi, punand in pericol un sit natural si lasand in urma numeroase gunoaie, potrivit autoritatilor.

Disparitia obiectului a fost observata sambata de mai multi vizitatori, iar biroul de amenajare a teritoriului din Utah, care administreaza zona, a negat ca ar fi contribuit la indepartarea acestei structuri, considerata de acest serviciu drept "proprietate privata".