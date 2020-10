A murit Eddie Van Halen, chitarist şi fondator al formaţiei cu acelaşi nume

Eddie Van Halen, chitarist şi fondator al legendarului grup de hard rock din anii 1980 Van Halen, a murit marţi după "o lungă luptă" cu cancerul, la vârsta de 65 de ani, a anunţat fiul său Wolf.

"Tatăl meu, Edward Lodewijk Van Halen, a pierdut lunga şi dificila luptă cu cancerul în această dimineaţă", a scris Wolf Van Halen pe Twitter.

Figură a hard rock-ului anilor 1980, devenit celebru cu melodia "Jump" vândută în milioane de exemplare în toată lumea, grupul Van Halen a fost înfiinţat în Pasadena, în apropiere de Los Angeles de Eddie şi fratele său Alex (baterie), împreună cu solistul David Lee Roth.

Eddie Van Halen s-a născut în Olanda, dar a crescut în Pasadena. Era considerat un chitarist virtuos şi s-a remarcat prin solo-ul de chitară pentru "Beat It" a lui Michael Jackson, în 1993.

"A fost cel mai bun tată la care puteam visa. Fiecare moment pe care l-am împărtăşit cu el pe scenă şi în afară a fost un cadou", a adăugat Wolfgang 'Wolf' Van Halen, care l-a înlocuit la baterie în formaţia originală pe Michael Anthony în 2007.

După plecarea lui David Lee Roth, Van Halen a continuat să lanseze albume şi să cânte cu Sammy Hagar, apoi Gary Cherone, dar fără a mai avea popularitatea din prima perioadă.

Trupa Van Halen s-a reformat, la iniţiativa lui Roth, în 2006, şi a susţinut un turneu în America de Nord. În 2007, grupul a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. În 2012, grupul Van Halen a lansat albumul de studio „A Different Kind of Truth", ce a marcat revenirea trupei în peisajul rock american, după o pauză de peste două decenii.