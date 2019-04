Accident grav pe o sosea din Banat. A fost implicata o masina de politie

Ciocnire violenta joi intr-o intersectie din Banat intre un autoturism si o masina de politie. Accidentul a avut loc intr-o intersectie din Oravita, in apropierea garii din localitate.

O masina de politie a intrat in depasirea unui autoturism, iar in timpul manevrei s-a ciocnit de un alt autoturism care a semnalizat si apoi a facut un viraj la stanga. In urma impactului masinile autospeciala de politie a ramas pe loc, in timp ce al doilea autoturism a fost aruncat intr-un stalp de pe marginea drumului. Soferul care conducea masina de politie a fost ranit, preluat de o ambulannta SMURD si transportat la spital. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca cu exactitate cauzele si imprejurarile producerii accidentului.