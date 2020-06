Actionam responsabil, in echilibru cu natura!

Mediul inconjurator reprezinta un element esential al existentei umane si este rezultatul interferentelor unor elemente naturale - sol, aer, apa, clima, biosfera - cu elemente create prin activitatea umana.

Distrugerea mediului inconjurator reprezinta practic distrugerea celei mai mari bogatii pe care o are omenirea : natura inconjuratoare.

Fiecare acțiune a noastră, benefică sau distructivă pentru mediu, declanșează un întreg lanț de acțiuni. Natura are o forță uriașă de regenerare, dar omul a reușit să o învingă, iar acum natura bate în retragere.

Oare nu e de datoria nostra, a fiecaruia dintre noi sa ne propunem ca in fiecare zi sa facem un gest, cat de mic, in a sprijini Natura? Suntem puternici, dar suntem oare și înțelepți în a ne folosi puterea?

Sisteme naturale in interactiune, tema acestei saptamani, se refera la relatia actiuni umane - mediu inconjurator, respectiv la responsabilitatile noastre in raport cu mediul inconjurator, interdependenta lor, care influenteaza echilibrul ecologic si determina conditiile de viata pentru viitor. Am creat o lume super-tehnologizată, deși vrem să trăim într-un mediu care să ne asigure sănătatea. Modificăm mediul în care trăim, după care facem eforturi să ne adaptăm la el.

Suntem mulți și fiecare acțiune a noastră contează! Haideti sa fim impreuna in aceasta actiune continua de salvare a naturii!



Proiect initiat de Primaria Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1.