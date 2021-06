Activist din Buzau, batut de fata cu doi politisti: "Eu cu politia acolo luam bataie, nu putea sa-i stapaneasca"

Robert Gabriel Nitu, un activist din Buzau, a fost batut de fata cu politia dupa ce a facut poze unor barbati care vindeau ilegal pasari. Acestia i-au spart geamul masinii si l-au batut crunt cu pumnii si picioarele.

"M-au asteptat acolo. Momentul cand am venit, au ocupat cu duba singura banda de circulatie care puteai sa treci, si ceilalti cu Volvo care m-au alergat in trafic, m-au busit in lateral, si in stanga si in dreapta, exact ca in filmele de actiune. Deci urmarire ca in filme. Si in acel moment, acei cu Volvo s-au dat jos, aici mi-au spart si geamul, au dat si in mine", a declarat victima.

Robert Nitu a sunat la 112, dar situatia nu s-a schimbat nici dupa ce fortele de ordine au ajuns la fata locului. Astfel, chiar in timp ce era batut, unul dintre agenti s-ar fi prefacut ca nu aude strigatele disperate ale victimei, stand de vorba cu unul dintre agresori.

"Au venit astia de aici, 3 persoane. Unu s-a urcat pe masina, pe parbriz, altul, aici mi-a aplicat lovituri, s-a dus dupa aceea sa ia o piatra. Si chiar si acesta care discuta cu politistul a venit si mi-a dat aici, in ... De fata cu politistul! Dupa care a luat-o prin spatele masinii, mi-a deschis portiera din dreapta si acolo mi-a dat cu picioarele. Aici, astia dadeau cu pumnii, cu pietre, cu tot ce au vrut sa dea in mine", a povestit activistul din Buzau.

La final, cativa dintre agresori au fost retinuti. Comertul ambulant cu pasari este interzis pentru a preveni raspandirea gripei aviare, astfel ca doar fermele autorizate le pot comercializa.