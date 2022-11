Actorul Toma Cuzin, alias Firicel, condamnat la închisoare. Faptele penale pe care le-a săvârșit

Actorul Toma Cuzin (45 de ani), cel care îl joacă pe Firicel în serialul „Las Fierbinţi", de la Pro TV, a fost condamnat la un an de închisoare, după ce a fost prins în 2018 conducând fără carnet, băut sau sub influența unor substanțe interzise. Decizia de condamnare este însă una cu amânare a pedepsei pe durata termenului de supraveghere de 2 ani.

„Solutia pe scurt: Stabileşte pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea de către inculpatul TOMA CUZIN a infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzute de art. 335 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. (fapta din data de 30.05.2018). Constată că nu este necesară aplicarea pedepsei complementare

Stabileşte pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea de către inculpatul Toma Cuzin, a infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzute de art. 335 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. (fapta din data 20.11.2018). Constată că nu este necesară aplicarea pedepsei complementare.

Stabileşte pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea de către inculpatul Toma Cuzin, a infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzute de art. 336 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. (fapta din data de 20.11.2018). Constată că nu este necesară aplicarea pedepsei complementare.

În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b raportat la art. 38 alin. 1 şi 2 C.pen., contopeşte cele trei pedepse principale aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea (8 luni), la care va adăuga sporul de o treime totalul celorlalte pedepse (1/3 din (6 luni + 6 luni)), în total pedeapsa de 1 an închisoare", se arată în minuta instanței.

La vremea respectivă, Toma Cuzin a negat că ar fi consumat alcool sau că ar fi fost sub influența unor substanțe interzise.

Instanța a decis amânarea aplicării pedepsei pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, perioadă în care, pentru a nu ajunge după gratii el trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

să comunice schimbarea locului de muncă;

să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse, precum şi săvârşirea unei infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere va atrage revocarea amânării aplicării pedepsei şi executarea pedepsei.

Totodată actorul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 1200 lei, din care 800 de lei ocazionate de efectuarea urmăririi penale stabilite prin rechizitoriu.

Decizia nu este una definitivă, el poate face apel, în termen de 10 zile, de la comunicarea copiei hotărârii.

Actorul în vârstă de 44 de ani a povestit şi cine l-a influenţat să devină actor: „Cel care m-a inspirat şi mi-a deschis mintea este Andi Vasluianu. Dar ambiţia de a da la actorie vine din orgoliu, motivaţia a fost dragostea faţă de soţia mea, care îşi dorea să cunoască lumea teatrului, ea fiind la rândul ei studentă la Arte. Şi, bineînţeles, ce m-a ţinut şi ajutat a fost nevoia de cultură, pe care abia o cunoşteam."

De asemenea, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul", actorul povestea cum i-a ieşit Firicel din „Las Fierbinţi" în cale: „Mi-a spus de el Dragoş Bucur. Am dat probă, nu ştiam ce se întâmplă, am venit cu o propunere de abordare a textului, am venit cu ceva în plus, m-am gândit dincolo de textul de la probă şi asta le-a plăcut la mine. De exemplu, în primul sezon, personajele jucate de mine şi de Adrian Văncică erau secundare, eu trebuia să apar doar în trei episoade, dar mi-am făcut bine treaba. Eu am muncit cu sufletul, nu cu creierul."

Toma Cuzin a mărturisit şi că, pentru a-l interpreta într-un mod autentic pe Firicel, s-a inspirat din mai multe persoane din trecutul lui: „M-au inspirat foşti colegi de pe şantier, râsul este al fostului meu profesor de actorie, Puiu Şerban, de exemplu, la el l-am auzit prima dată."

Actoria l-a ajutat pe Toma Cuzin să se descopere şi l-a învăţat să fie autentic. Probabil ăsta este şi motivul pentru care nu se va obişnui niciodată cu succesul şi va rămâne mereu cel mai simplu om celebru, după cum însuşi a mărturisit: „Nu mă aşteptam, nu mi l-am asumat şi nu cred că mi-l voi putea asuma vreodată. Dar e mult spus succes, am căpătat un anumit tip de popularitate, iar pentru asta nu eşti pregătit niciodată. Eşti pregătit poate doar dacă asta îţi doreşti dintotdeauna. Eu încă n-am învăţat să fiu omul de succes."

Actorul mărturisea şi că, uneori, popularitatea îl agasează, dar asta doar din cauza lipsei de educaţie a unora. „Până la urmă trebuie să-i înţelegi şi pe aceştia, aşa îşi manifestă bucuria, chiar dacă mai mitocan sau mai de prost gust. Suntem oameni înainte de a fi actori. Cu trăirile noastre, cu probleme, cu bune şi cu rele. Dar asta-i meseria."

Întrebat dacă i-a fost vreodată teamă că va rămâne veşnic Firicel, Cuzin a răspuns: „Mi l-am asumat, mi-am asumat orice. Dacă se termină serialul, voi face altceva, chiar dacă în memoria colectivă poate voi rămâne Firicel. Dar oamenii uită mult mai repede azi decât acum 20-25 de ani, pentru că au acces la mult mai multe informaţii şi lumea se schimbă mult mai repede."

Toma Cuzin spune cu recunoştinţă că anul trecut nu a pierdut nimic din cauza pandemiei de COVID-19, însă a câştigat enorm: timp cu familia. Are o singură dorinţă materială pentru anul acesta: să-şi cumpere o casă, potrivit Click!.