Acuzații grave împotriva PSD și ALDE. Coaliția de guvernare pune „sub semnul întrebării apartenența României la Uniunea Europeană"

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la finalul Biroului Executiv al liberalilor, că PSD și ALDE marginalizează România și chiar „să pună sub semnul întrebării aparteneța României în UE.

„PSD și ALDE riscă să marginalizeze România și chiar să pună sub semnul întrebării apartenența României la Uniunea Europeană. Orice vot pentru candidații PSD sau ALDE este un vot care va face rău României, pentru că la ora actuală atât PSD cât și ALDE, sunt partide marginalizate, partide care nu sunt acceptate la nivel european, partide care fac un rău imens României.

Singura forță politică ce are astăzi capacitatea de a pune România în primul rând, de a asigura că România stă pe picior de egalitate cu celelalte state ale Uniunii Europene, singurul partid care are forța de a influența decizia la nivel european și de a aduce beneficii pentru România, este Partidul Național Liberal.

Chiar în timpul campaniei, deși, repet, Frans Timmermans este socialist, nu este membru al PPE, se dă un semnal clar către fiecare cetățean român, că dacă își dorește ca România să aibă de câștigat, dacă își dorește ca România să-și mențină poziția la nivel european, PSD nu trebuie să primească niciun vot.

Astăzi, Partidul Național Liberal, practic, a aprobat formal programul politic al PNL pentru alegerile pentru Parlamentul European. Astăzi, la ora 19:00, vom prezenta public acest program. Sigur că acest program este un program politic care este deschis dezbaterilor cu societatea civilă, cu patronatele, cu sindicatele, cu asociațiile profesionale, cu mediul academic. Vrem să arătăm clar că singurul partid care are un plan pentru România în cadrul Uniunii Europene și care are forța de a realiza obiectivele prevăzute în acest plan este Partidul Național Liberal.

Obiectivul principal pe care îl avem este ca România să aibă o dezvoltare economică rapidă care să permită ca veniturile românilor să ajungă într-un timp cât mai scurt la nivelul mediu de la nivelul european, prin alocarea resurselor către dezvoltarea accelerată a infrastructurii, prin alocarea resurselor către dezvoltarea sistemului de sănătate, prin alocarea resurselor către educație, pentru școli moderne, pentru relansarea învățământului profesional, pentru asigurarea unei calități a educației în România, exact ca în orice țară de la nivel european și nu în ultimul rând, de fructificarea potențialului pe care îl are România, în primul rând în domeniul agricol, prin creșterea plăților la hectar cât mai aproape de nivelul mediu în care să crească competitivitatea produselor românești pe plan european. De asemenea, alocarea inteligentă a resurselor spre procesare care să permită să se realizeze cât mai multă valoare adăugată în România și repet, produsele românești să fie cât mai competitive pe piața europeană.", a declarat Ludovic Orban.