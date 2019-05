Adio, ROBOR! BNR a anuntat noul indice pentru creditele in lei

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, ca indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, este 2,36%.

Indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), publicat incepand din 2 mai, se calculeaza ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din ultimul trimestru al anului trecut. In 30 aprilie, indicele ROBOR la 3 luni era 3,37%, iar indicele ROBOR la 6 luni era 3,42%. Din 2 mai, BNR va publica indicele zilnic si, la sfarsitul fiecarui trimestru, valoarea actualizata a indicelui de referinta pentru creditele consumatorilor.

"Rata de dobanda zilnica a tranzactiilor interbancare reprezinta media ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata monetara interbancara (indicele zilnic) ", se arata in comunicatul publicat recent de BNR. Noul indicator a fost introdus prin OUG 19/2019, care modifica OUG 114/2018, din decembrie 2018, prin care a fost introdusa si taxa pe activele bancare.

"Incepand cu data de 2 mai 2019, noul indice se aplica exclusiv creditelor noi acordate populatiei, precum si refinantarii creditelor aflate in derulare. Va fi decizia fiecarui client, care are un imprumut in lei, sa faca sau nu o solicitare de refinantare", anunta la sfarsitul lunii martie ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, precizand si ca, la cererile formulate pentru refinantarea creditelor in derulare sau pentru modificarea contractelor in derulare, institutiile bancare trebuie sa raspunda in maximum 60 de zile de la data formularii.