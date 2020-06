ADN-ul animalelor, cheia pentru a afla secretele pergamentelor de la Marea Moarta

Oamenii de stiinta de la universitatile Tel Aviv (Israel) si Uppsala (Suedia) au inceput sa foloseasca teste ADN pentru a descifra misterele Manuscriselor de la Marea Moarta, alcatuite din cateva mii de fragmente de inscrisuri antice, si au descoperit in timpul acestui proces ca unele dintre partile componente ale acestor texte stravechi erau numerotate sau alaturate in mod eronat.

Un pastor beduin a descoperit primul manuscris, din intamplare, in 1947. Celelalte au fost recuperate in urmatorii ani din 11 pesteri situate in apropiere de Qumran, o fosta asezare umana aflata pe tarmul nord-vestic al Marii Moarte. Manuscrisele au trecut prin mai multe maini de atunci. In plus, cele mai multe dintre ele nu au fost descoperite intacte. Din cauza acestor doi factori, asamblarea corecta a celor peste 25.000 de fragmente a semanat pana acum cu un puzzle extrem de greu de realizat. Asamblarea fragmentelor este considerata de multa vreme o sarcina importanta din motive stiintifice, culturale, istorice si religioase. Oded Rechavi, cercetator la Universitatea din Tel Aviv, considera ca gasirea acestor texte vechi de doua milenii reprezinta cea mai importanta descoperire arheologica ce a fost facuta vreodata.

De exemplu, manuscrisele contin unele dintre cele mai vechi versiuni ale Bibliei, fapt care le-a facut sa devina de un interes vital pentru evrei, crestini si musulmani. Profesorul Rechavi si colegii lui, inclusiv Noam Mizrahi, tot de la Universitatea din Tel Aviv, si Mattias Jakobssob, de la Universitatea Uppsala din Suedia, au publicat rezultatele cercetarilor lor intr-un studiu aparut marti in revista stiintifica americana Cell. Oded Rechavi a declarat luni ca analizarea mostrelor de ADN prelevate din 35 de fragmente a confirmat faptul ca anumite elemente faceau intr-adevar parte dintr-un tot unitar. Intr-un alt caz, insa, aceeasi analiza a dovedit dincolo de orice dubiu ca fragmente despre care mult timp s-a considerat ca ar trebui alaturate si citite impreuna au fost scrise de fapt pe piei de animale diferite - oaie si vaca -, sugerand astfel ca nu trebuiau asociate.