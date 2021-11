ADR a pus în dezbatere pachetul "portofelului european pentru identitatea digitală", care include certificatele medicale electronice

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a lansat joi în dezbatere publică propunerea de modificare a Regulamentului pentru Identitatea Electronică Europeană (eIDAS - Regulamentul European 910/2014), care va impune emiterea unui "portofel european pentru identitatea digitală" ce va include, printre altele, certificatele medicale electronice.

Potrivit unui comunicat al ADR, propunerea de modificare a eIDAS stabileşte cadrul pentru Identitatea Electronică Europeană. "Proiectul noului Regulament va impune emiterea unui 'portofel european pentru identitatea digitală', care urmează a fi eliberat de statele membre pe baza unor standarde tehnice comune şi care va putea fi folosit de toţi cei 450 de milioane de cetăţeni ai UE", se precizează în comunicat. Conform proiectului de modificare a Regulamentului, până în 2030, cel puţin 80% dintre cetăţeni - rezidenţi şi persoane juridice - vor putea utiliza o soluţie de identificare electronică pentru a accesa serviciile publice esenţiale.

Portofelul european pentru identitate digitală reprezintă un serviciu care îi va permite utilizatorului (persoană fizică sau juridică) să utilizeze date de identitate, credenţiale şi atribute legate de identitatea sa, să le furnizeze beneficiarilor la cerere şi să le utilizeze în scopul autentificării, online şi offline. Datele de identitate, credenţialele şi atributele legate de identitate se referă la adresă, vârstă, gen, stare civilă, componenţă a familiei, cetăţenie, calificări educaţionale/profesionale, titluri şi licenţe, autorizaţii publice, date financiare şi date privind societatea comercială.

Portofelul european digital va permite, de asemenea, utilizarea semnăturilor electronice, care pot facilita participarea politică, semnarea documentelor în relaţia cu statul, a contractelor, facturilor, declaraţiilor fiscale etc. Spre deosebire de actualul cadru eIDAS, noua propunere îi adaugă acestui produs o serie de "atribute" electronice, cum ar fi certificate medicale sau calificări profesionale, necesare recunoaşterii juridice paneuropene a acestor credenţiale în format electronic, se menţionează în comunicatul ADR.

Totodată, pentru a răspunde dinamicii pieţelor şi evoluţiilor tehnologice, prezenta propunere extinde lista actuală eIDAS cuprinzând serviciile electronice de încredere cu trei noi servicii de încredere calificate: furnizarea de servicii de arhivare electronică, registre electronice şi gestionarea dispozitivelor de creare a semnăturilor şi a sigiliilor electronice la distanţă. Propunerea de modificare a Regulamentului face parte din priorităţile stabilite prin documentul strategic "Busola pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital", în comunicarea Comisiei Europene din 9 martie 2021, arată ADR.

Autoritatea pentru Digitalizarea României subliniază că a demarat procesul de elaborare a unei poziţii naţionale, care să definească priorităţile în procesul de negociere a acestui dosar legislativ, iar poziţia României trebuie să fie corelată nevoilor concrete şi specifice ale actorilor naţionali. Preşedintele ADR, Octavian Oprea, a explicat că orice document în format electronic şi semnat calificat, inclusiv certificatul digital covid, va putea fi inclus în portofelul electronic prevăzut de propunerea de modificare pusă în dezbatere publică.

"Identitatea electronică este poarta de acces către toate serviciile publice de e-guvernare şi un pilon esenţial în interconectarea digitală a României cu Uniunea Europeană. Am semnat astăzi contractul de implementare a proiectului PSCID - Platforma Software Centralizată de Identificare Digitală. Am inclus in platforma PSCID şi portofelul electronic. În acest e-wallet poate fi inclus absolut orice document în format electronic şi semnat calificat, incluzând aici cardurile bancare, actele de studii, certificatul digital COVID. Statul român va avea un e-wallet interconectat cu reţeaua europeană de servicii de încredere", a declarat preşedintele ADR, citat în comunicat.