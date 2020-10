Află secretul plantării de butaşi de viţă de vie în grădina ta dacă vrei să ai rod bogat

In Romania, cultura de vita de vie este o traditie indelungata, ce vine de acum mai bine de 2500 de ani. De-a lungul timpului, culturile au fost tot mai bine ingrijite, mai atent alese si mai bine organizate, ducand astfel la o gama larga de vinuri romanesti, cunoscute la nivel international. Pasiunea romanilor pentru vin este recunoscuta si prin culturile de vita proprii, ce fac parte din foarte multe gradini.

Pentru ca este o cultura speciala, cu traditie, vita de vie merita o atentie sporita in orice loc ar fi infiintata. Fie ca ne referim la culturi vaste, pe suprafate mari, fie ca ne referim la micile culturi din gradinile personale, vita de vie trebuie sa fie ingrijita corespunzator pentru o rodire bogata.

Cel mai important pas in infiintarea unei culturi de vita de vie este cunoasterea acesteia. Iata ca vita de vie poate fi de doua feluri - struguri de masa, struguri pentru vin si cu folisință mixtă.

In ceea ce priveste strugurii de masa, acestia au pulpa semicrocanta, semizemoasa, cu pielita subtire si samburi putini. Mai dulci la gust decat cei de vin si cu aciditate redusa, acestia pot fi un desert delicios si sanatos pentru zilele de vara tarzie.

In ceea ce priveste strugurii de vin, acestia pot fi albi sau rosii dupa culoare, standard sau superioare dupa potentialul alcoolic, foarte aromate sau putin aromate dupa gust.

Este indicat ca pentru orice tip de cultura, sa se aleaga soiuri de vita de vie rezistente la boli si ger, dintre care putem aminti Nero, Palatina, Muscat de Poloske, Bianca, Moldova, Cabernet Sauvignon sau Chasselas rose. Toate acestea sunt rezistente atat la temperaturi scazute si la seceta, iar sensibilitatea acestora la boli este scazuta spre medie.

In ceea ce priveste alegerea butasilor de vita de vie, este important nu doar soiul, ci si aspectul acestora. Astfel, butasii trebuie sa fie sanatosi, vigurosi si lipsiti de vatamari ale plantei. Vitele sanatoase au radacinile alb-sidefii, dar si cordite cu muguri puternici. Inainte de plantare, radacinile vor fi scurtate la 8-10 cm, iar corditele la 3-4 ochi, pentru a sustine dezvoltarea cat mai rapida.

De asemenea, se vor alege soiuri care sa poata creste corect si armonios in conditiile de amplasare a viitoarei culturi, in functie de zonare, orientarea spre soare, spatiu si calitatea pamantului. Conditiile climatice, lumina, precipitatiile si caldura sunt factori foarte importanti asupra dezvoltarii culturii.

Odata alesi butasii de vie, incepe faza de plantare. Pamantul trebuie sa fie odihnit, fertil si curatat de plantele nedorite, pentru a asigura conditiile optime de dezvoltare a vitei de vie. Aceasta se planteaza primavara, cat mai devreme, atunci cand solul are temperatura de 8-10 grade Celsius la adancimea de 40-50 cm. Astfel, plantarea recomandata se face in repaus vegetativ (toamna, octombrie-noiembrie și primăvara, februarie-aprilie), insa pentru solurile grele, cu umidiate in exces, se poate astepta chiar si inceputul lunii mai. Pe terenurile bine pregatite si drenate, se poate face plantarea si in lunile de toamna, inainte ca temperatura din sol sa scada sub nivelul inghetului.

Inainte de a sapa groapa, este important ca butasul de vita de vie sa fie scos din ambalajul in care a fost comercializat, sa se indeparteze rumegusul ce protejeaza radacinile, si sa fie lasat intr-o galeata cu apa curata pentru 60 de minute, inainte de plantarea propriu-zisa.

După pregătirea terenului (arat, denivelat, fertilizare generală) urmează țărușarea și săparea gropilor. Este foarte important procesul de mocirlire a vitelor, pentru a asigura contactul mai bine cu solul si cicatrizarea taieturilor. Se recomanda, de asemenea, fertilizarea organica si udarea abundenta, inainte de umperea gropilor. Pana la prinderea plantei, este recomandat si procesul de musuroit al butasului, cu rolul de a sustine vita in primii pasi de crestere si de a proteja de frig si de daunatori. Dupa dezmusuroit, se recomanda si aratura de primavara, pas important in afanarea solului.

Urmand aceste sfaturi, cultura de vita de vie are toate sansele sa creasca armonios, fiind gata pentru urmatoarele procese specifice.

