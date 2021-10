Aflat în plin tratament Covid IPS Calinic nu recomadă vaccinarea: "Dacă, Doamne ferește, apare vreun efect neprevăzut!"

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic evită să se pronunțe asupra vaccinării împotriva COVID-19, după ce a fost infectat cu noul coronavirus.

În cadrul rubricii Răspunsul Ierarhului, un credincios îl întreabă pe înaltul ierarh cum pot fi îndreptățiți preoții slujitori să predice public împotriva unor probleme de natură, în esență, medicală. „Vi se pare firesc, etic, sau măcar acceptabil ca preoții să exprime păreri ferme și chiar revoltate, inclusiv îndemnând explicit oamenii să refuze un act medical?", întreabă credinciosul. Mai mult, acesta este intrigat de ignorarea fățișă a regulilor de igienă și protecție, prevăzute de altfel și prin lege în aceste vremuri de pandemie, chiar în interiorul Sfintei Biserici sau chiar încurajarea directă a credincioșilor de a refuza să poarte mască în spațiul închis al bisericii. „Unde se termină dreapta credință și unde începe habotnicia și «atotștiința» slujitorilor din biserici și mănăstiri, care se transmite ca un val de revoltă și înverșunare către mintea și sufletul atâtor oameni care caută «adevărul» și «călăuzirea» în Sfânta Biserică?", mai întreabă credinciosul.

În răspuns, IPS Calinic reamintește că atunci când a fost întrebat, în legătură cu vaccinul, a spus răspicat că nu are acreditare în acest sens și că nu se poate pronunța. „Dacă unii clerici își permit să o facă, probabil că ei, pe lângă studiile teologice, au și alte studii acreditate în domeniul medical, plus foarte mulți prieteni, profesori, doctori, biologi etc., ce pot emite opinii pertinente în acest domeniu", a menționat Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Mai mult, IPS Calinic precizează că legile, hotărârile, prevederile Statului privind combaterea transmiterii virusului trebuie aplicate si respectate.

„Legat de vaccin, personal, ca slujitor al Bisericii, nu pot să recomand cuiva să se vaccineze sau nu din foarte multe motive. Dacă, Doamne, ferește!, ulterior apare vreun efect neprevăzut, îți încarci conștiința și trebuie să răspunzi în fața lui Dumnezeu și a familiei. În fața dramelor ești singurul în măsură să hotărăști!", a conchis IPS Calinic. Reamintim că în 27 septembrie Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a confirmat că Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic a fost infectat cu SARS-CoV-2 și că a urmat tratament specific, relatează NewsBucovina.

„La acest moment, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic nu este spitalizat, ci urmează un tratament medical și proceduri specifice după ce a fost diagnosticat și tratat corespunzător în urma contactării virusului Covid-19; precizăm totodată că Înaltpreasfinția Sa nu a fost niciodată intubat sau într-o stare gravă", a transmis luni Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.