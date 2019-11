Alegeri cu miza mare in R. Moldova. Prezenta redusa la urne

Peste 17% dintre alegatorii din municipiul Chisinau s-au prezentat la urne, pana la ora 13.00, cu prilejul celui de-al doilea tur al alegerilor locale pentru functia de primar, care se desfasoara duminica in Republica Moldova, a anuntat presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil.

Procentul de prezenta la vot este cu aproximativ trei puncte mai mare fata de primul tur al alegerilor pentru Primaria Chisinau, desfasurat in urma cu doua saptamani. Prezenta la urne in Republica Moldova, pentru al doilea tur al alegerilor in urma carora vor fi alesi 384 de primari, ramane scazuta comparativ cu scrutinele din anii precedenti, anunta portalul Unimedia.

Principala miza o constituie alegerea primarului municipiului Chisinau, unde lupta se da intre reprezentantul socialistilor Ion Ceban si Andrei Nastase, unul dintre liderii Blocului ACUM (PAS plus PPDA, proeuropean), informeaza mass-media moldovene. "Per ansamblu, procesul de votare in intreaga tara decurge in regim normal, conform procedurilor care reglementeaza participarea la vot, fara incidente semnificative care sa influenteze desfasurarea alegerilor", a mai afirmat Cimil.