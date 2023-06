Alegeri SUA: Pandemia pre-electorală din 2024 despre care OMS și CDC continuă să avertizeze pe toată lumea

Tot mai multi americani, simpatizanti ai lui Donald Trump, cred ca idolul lor nu poate fi oprit din a ajunge pentru a doua oară presedintele SUA si astfel va pune capat globalismului ce doreste sa schimbe lumea catre o Noua Ordine Mondiala, prin intermediul unui proces numit Marea Resetare.

Numai ca lui Trump i se pregatesc tot mai multe procese in instanta, ba chiar se doreste condamnarea si incarcerarea lui pentru a nu putea participa la alegerile din 2024. Iar aici isi dau mana atat democratii, cat si o parte a republicanilor, cei care si l-ar dori candidat pe Ron DeSantis.

Dacă nu va merge cu procesele impotriva lui Trump - cred adeptii sai -, sau chiar daca va merge, caz in care DeSantis ar fi periculos, atunci democratii au la dispozitie provocarea unei noi pandemii, care ar fi pregătită pe baza unui nou virus ce ar urma să fie eliberat de unul dintre laboratoarele biologice de arme de distrugere în masă.

Deoarece agențiile și organizațiile de reglementare din întreaga lume sunt conduse practic de Big Pharma și de către globaliști, CDC și OMS planifică acum următoarea "scamdemie" - cum este numit acest val fals - pentru a-și instala în continuare tiraniile distopice ale statului polițienesc în întreaga lume, iar SUA nu face excepție.

Există tot felul de scuze, nume și "cauze" care sunt folosite pentru a justifica sau scuza răspândirea bolilor, a panicii și a știrilor false. Am auzit deja aberațiile, inclusiv "schimbările climatice", depopularea, tratatul pandemic "One Health", pașapoartele universale de sănătate, respectarea vaccinurilor, carnea infectată de pe piața, "viruși noi", și lista poate continua. Totul este de fapt despre amanarea sine die, sau aranjarea alegerilor din 2024 sub pretextul masurilor de securitate.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, al mașinilor de vot trucate (Dominion), al listelor electorale frauduloase, al alegătorilor morți, al străinilor ilegali care votează și al buletinelor de vot prin corespondență false și falsificate din întreaga lume, tirania va continua. Tocmai de aceea, toată lumea ar trebui să se aștepte la o altă lansare planificată a virusului, mai sustin anti-globalistii. Mai trebuie adaugat ca atat OMS cat si CDC au averizat in mai multe randuri in acest an despre viitoarea pandemie si despre cat de pregatita ar trebui sa fie omenirea pentru un astfel de eveniment iminent.