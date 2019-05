Alerta de gradul 0 in Romania! Boala care ucide de 3 ori mai multi romani decat cancerul

Mortalitatea prin boli cardiovasculare este de trei ori mai mare decat cea prin cancer, printre romani, a declarat presedintele Societatii Romane de Cardiologie, Dragos Vinereanu, in cadrul unei conferinte de presa.

Specialistii sustin ca romanii sunt cei mai afectati din Europa din cauza bolilor cardiovasculare. „Daca in Europa bolile cardiovasculare omoara cam jumatate dintre cetateni, in Romania lucrurile stau mult mai rau, omorand doua treimi, de trei ori mai mult decat mortalitatea de 19% prin cancer. Bolile cardiovasculare reprezinta prioritatea numarul 1 a sistemului de sanatate din Romania. Speranta de viata in Romania este mai redusa decat in UE cu 8 ani la barbati si cu 5 ani la femei", a afirmat medicul.

„Una dintre principalele date pe care noi le-am obtinut si care a fost absolut surprinzatoare a fost evolutia mortalitatii din 2001 - 2016 in ceea ce priveste bolile cardiovasculare. Desi populatia Romaniei a scazut cu circa 12% in aceasta perioada, numarul total de decese prin boli cardiovasculare a scazut cu doar 7%, adica daca este sa ajustam prin scaderea populatiei decesele prin boli cardiovasculare au crescut. Acest lucru este valabil atat pentru barbati, cat si pentru femei", a mai spus specialistul. Vinereanu a precizat ca hipertensiunea afecteaza in Romania, in acest moment, 7,4 milioane de pacienti, ceea ce inseamna 45% din populatia adulta.