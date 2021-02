Alerta maximă in Capitala. O femeie a fost rapita de pe strada si bagata cu forta intr-o masina

O femeie ar fi fost rapita de pe o strada a Sectorul 4, din Capitala, miercuri, 24 februarie, potrivit unei sesizari facute la 112. Politia a inceput cautarile.

"Prin apel 112 o persoana a sesizat ca a observat cum o femeie ar fi fost introdusa, cu forta, intr-un autoturism. Pe baza informatiilor oferite de martor, Sectia 24 Politie a demarat verificari in vederea depistarii autoturismului si identificarii persoanelor. In urma activitatilor desfasurate, autoturismul a fost depistat, persoanele fiind identificate si conduse la audieri, in vederea stabilirii situatiei de fapt si de drept.", potrivit unui comunicat al Politiei.