Alexandru Rafila îl pune pe făraș pe Raed Arafat despre care sustinea ca ar conduce o "structura supra-ministeriala": Să se ducă la DSU!

Alexandru Rafila a vorbit, luni seara, despre "debarcarea" lui Raed Arafat din funcția de "comandat al acțiunii", așa cum este de la debutul pandemiei. Rafila a afirmat in timpul audierilor la Comisia de Sanatate parlamentara despre "toxicitatea" lui Arafat care ar conduce "o structura supra-ministeriala". Dupa ce a fost numit ministru al Sanatatii, Rafila a părut ca a dat inapoi in fata sefului DSU.

Intrucat Raed Arafat e "o nucă greu de spart", inlaturarea lui directa e dificila, insa ar putea fi lăsat "fără prerogative" doar prin emiterea unor noi acte, a precizat Rafila, un soi de "restructurare" a ierarhiilor si atributiilor. "În ce sens să îl căpăcesc? Eu nu am nimic cu el. E un bun profesionist la DSU, acolo unde este el, iar Ministerul Sănătății să se ocupe de o parte consistentă a sistemului de sănătate, iar Departamentul de Situații de Urgență să se ocupe de urgențe. Există un parcurs legislativ, trebuie să existe o discuție sinceră cu MAI, cu premierul și să vedem fiecare ce avem de făcut legal. Trebuie să vedem care sunt elementele din acest cadru legal și să ajungem fiecare la atribuțiile care sunt prevăzute inclusiv în funcționarea României.", a spus Alexandru Rafila la România TV, în emisiunea "Punctul culminant", la o intrebare a lui Victor Ciutacu.

Sa vedem daca de aceasta data Rafila reuseste sa-si impuna punctul de vedere. El a precizat, in cadrul emisiunii că va discuta cat de curand cu șeful direct al lui Arafat pe linie ministerială, Lucian Bode, dar și cu premierul Nicolae Ciucă pentru ca "fiecare sa isi vad de traba lui si sa nu se mai amestece lucrurile". Mai trebuie spus ca Alexandru Rafila nu este singurul care doreste acest lucru, ca si presedintele Iohannis vrea "sa scape" de Raed Arafat, dupa cum a divulgat recent Ludovic Orban, care a afirmat ca seful statului i-a cerut explicit acest lucru cand era premier. Tot Orban spune, insa, ca "de Arafat e greu de scapat pentru ca si-a construit sistemul ca sa depinda de el", ceea ce a dezvaluit si presa de investigatii.

Primul care a vrut sa "scape" de actualul "comandant" al actiunii anti-pandemice a fost Traian Basescu la inceputul anului 2012, cand i-a cerut demisia, dar in urma protestelor de strada, Arafat, pe atunci secretar de stat la ministerul Sanatatii. "E un miracol omul ăsta. El doar se răsteşte şi dă ordine. Sigur şi Arafat 'stăpânul salvărilor roşii', a avut rolul lui. Când românii vor înţelege cât rău a făcut Arafat sistemului medical, Arafat va fi pensionar.", a postat recent Basescu pe Facebook referindu-se la rolul nefast al celui care este mentinut in functie desi si-a dovedit in repetate randuri incompetenta in "scadalurile Apuseni, Suitghiol, Colectiv etc.", practic, constatându-se ca Arafat nu a inregistrat niciun succes in nicio situatie de urgenta, "inclusiv in pandemie, inclusiv in incendiile din spitale". Fostul presedinte mai aminteste ca "primul care l-a resuscitat pe Arafat dupa 2012 a fost Victor Ponta, care a si 'cazut' pe mana lui, dupa scandalul de la Colectiv", iar ultimul "in linie a fost chiar Ludovic Orban".