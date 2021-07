Alimente care ajută la ameliorarea alergiilor

Cel mai bun mod de a evita simptomele alergiilor alimentare este să evitați alimentele alergene. Dar o alimentație sănătoasă, bogată în fructe și legume poate ajuta și ea la ameliorarea simptomelor alergiilor, alegerile corecte în alimentație putând fi de un real ajutor.

Majoritatea alergiilor alimentare sunt cauzate de alimentele cu potențial alergen ridicat ( lapte, ouă, arahide, nuci, soia, grâu, pește și crustacee), însă în ultima vreme sunt tot mai dese cazurile de multiple alergii, alimentelor alergene comune adaugându-se și alimente dintre cele mai banale, cum ar fi cartoful, ceapa, mărul etc, alimente fără potențial alergen.

Persoanele alergice nu au întotdeauna o dietă sănătoasă, multe din alimentele permise consumate fiind inflamatorii pentru organism ( gluten, zahăr, măncare procesată)

Recent, cercetările au arătat că anumite alimente pot ajuta la combaterea alergiilor prin controlul inflamației. Alimentele antiinflamatoare includ alimentele care conțin grăsimi sănătoase, fructe și legume ce conțin nutrienți utili în combaterea inflamației, probiotice. Alimentele specifice dietei mediteraneene, în special nucile, strugurii, portocalele, merele și roșiile proaspete ar putea ameliora simptomele alergiilor.

Iată o listă cu alimentele care au cel mai mare impact în reducerea alergiilor:

Probioticele

Lactobacilii și Bifidobacteriile sunt dintre cele mai frecvente probiotice, acestea având un rol important în imbunătățirea stării generale de sănătate. Prin îmbunătățirea compoziției microbiomului intestinal și a funcției de barieră intestinală, se facilitează producerea de acizi grași cu lanț scurt și se reduce permeabilitatea intestinului, ceea ce duce la îmbunătățirea răspunsului imun și la scăderea inflamației.

S-a dovedit că probioticele au atât efecte antiinflamatorii cât și anti-alergice, mai ales dacă sunt administrate în timpul sarcinii și alăptării.

Condimentele

În topul condimentelor antiinflamatoare sunt turmericul ( al carui efect este potențat de combinația cu piperul) și ghimbirul.

De asemenea anasonul, feniculul, hreanul și muștarul iute pot acționa ca decongestionante naturale prin stimularea cililor mucoasei în cazul alergiilor respiratorii. Căutați rețete cu aceste ingrediente sau adăugați-le rețetele preferate atunci când alergiile își fac simțită prezența!

Fructe bogate în Vitamina C

Simptomele alergiei la histamină sunt: mâncărime, urticarie, dureri de cap, diaree. Vitamina C vă poate ajuta în amelioraerea acestor simptome, inhibând indirect celulele inflamatorii generate de eliberarea histaminei. Studiile au arătat că nivelurile ridicate de vitamina C reduc histamina și o ajută să se descompună mai repede, odată eliberată oferind ameliorarea simptomelor alergice.

În plus față de puterea sa de combatere a histaminei, alimentele cu vitamina C asigură, de asemenea, ameliorarea alergiilor prin reducerea inflamației .Vitamina C este un antioxidant, ceea ce înseamnă că contracarează efectele inflamatorii ale radicalilor liberi, iar alimentele care conțin vitamina C, cum ar fi portocalele, căpșunile, merele și pepenele verde, contracarează răspunsul alergic inflamator.

Bioflavonoide

Bioflavonoidele pot ameliora alergiile acționând ca stabilizatori mastocitari, scăzând astfel numărul de celule care reacționează la un alergen (mastocitele sunt responsabile pentru eliberarea histaminei). Un bioflavonoid puternic în combaterea inflamației este quercetina, sursele bune de quercetină fiind, printre altele: merele, fructele de pădure, ceapa, ceaiul verde și vinul roșu.

Alimente bogate în magneziu

Alimentele bogate în magneziu, cum ar fi migdalele, caju, tărâțe de grâu și alge, sunt alimente excelente pentru ameliorarea alergiilor, deoarece magneziul este un bronhodilatator și un antihistaminic. Magneziul are, de asemenea, un efect calmant asupra mușchilor tuburilor bronșice și al întregului corp, având un rol inportant în ameliorarea simptomelor alergiilor.

Alimente bogate în Vitamina E

Forma gamma-tocoferol a vitaminei E scade inflamația legată de alergii, studiile realizate dovedind eficiența vitaminei E în scăderea inflamației.

Surse naturale bogate în vitamina E: ulei din germeni de grâu, semințe de floarea-soarelui, migdale, ulei de alune, ulei de floarea-soarelui, ulei de migdale, alune, nuci, carne de gâscă, arahide, somon de Atlantic, avocado.

Peștii bogați în Omega- 3

Peștii bogați în Omega-3 cum ar fi somonul, macroul, sardinele, care au un conținut ridicat s-au dovedit a avea efecte antiinflamatorii care pot ajuta la ameliorarea alergiilor .

Acest lucru este valabil și pentru alte alimente bogate în Omega-3 cum ar fi nucile și semințele de in.

Fructe și legume proaspete

O modalitate sigură de a vă îmbunătăți prin alimentație starea inflamatorie generată de alergii este creșterea cantității de fructe și legume pe care le consumați. Efectele lor antiinflamatorii naturale și conținutul ridicat de vitamine pot ajuta la ameliorarea alergiilor. Studiile făcute au arătat o incidență mai crescută a alaergiilor la copiii care au consumat preponderent pâine carbohidrați simpli decât la copiii care au avut o alimentație bazată pe legume și fructe, chiar și preparate termic.

Un factor negativ în dezvoltarea alergiilor este calitatea alimentelor consumate, persoanele expuse la un nivel ridicat de pesticide prezentând un risc crescut de a dezvolta alergii alimentare. De aceea este important ca, pe lângă o alimentație echilibrată, să consumati produse bio, lipsite de pesticide și chimicale care au un impact negativ asupra sănătății.