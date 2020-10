Amanta lui Putin a disparut fara urma. Gimnasta Alina Kabaeva i-a facut doi gemeni presedintelui Rusiei

Multipla campioana olimpica, mondiala si europeana la gimnastica ritmica, Alina Kabaeva (37 de ani) a disparut din viata publica dupa ce a nascut in aprilie 2019 doi gemeni al caror tata se spune ca este Vladimir Putin.

In varsta de 68 de ani, presedintele Rusiei neaga in continuare relatia apropiata cu Kabaeva, dar dovezile stranse de-a lungul timpului nu lasa loc de prea multe indoieli. Astfel, frumoasa Alina a intrat in "radarul" lui Putin inca din 2008, ulterior tanara primind si un mandat de politician in Duma de Stat a Rusiei. Vorbim despre o relatie extraconjugala a lui Vladimir Putin, in conditiile in care el era inca insurat la acea vreme cu Lyudmila Shkrebnev, cu care are doua fete adulte.

"Putin este obsedat de viata sa privata", au confirmat surse din Rusia pentru presa internationala, care a remarcat disparitia subita a Alinei Kabaeva din spatiul public incepand cu aprilie 2019, exact dupa ce a nascut o pereche de gemeni. Astfel, ascunderea copiilor si a mamei pare sa fie inca un semnal clar ca Vladimir Putin este intr-adevar tatal celor doi gemeni.