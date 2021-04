Amenda pentru pietonii care stau cu ochii in telefon atunci cand traverseaza strada

Ministerul Afacerilor Interne a publicat un proiect de lege prin care, in premiera, pietonii care stau cu ochii in telefonul mobil atunci cand traverseaza vor putea fi amendati.

„Prin prezentul proiect se reglementeaza interdictia pietonilor de a efectua activitati de natura a le distrage atentia atunci cand se angajeaza in traversarea drumului public", se arata in document. In ultimii ani numarul accidentelor rutiere provocate de pietoni a crescut semnificativ, conform reprezentantilor MAI. Pietonii reprezinta o categorie vulnerabila in trafic, iar un comportament imprudent al acestora poate spori numarul deceselor rezultate din accidentele de circulatie in care acesti participanti la trafic sunt implicati.

In perioada 01.01.2019 -15.09.2020, s-au inregistrat 1.711 de accidente de circulatie grave avand drept cauza principala a producerii traversarea neregulamentara a drumului public de catre pietoni. Rezultatul, decesul a 457 de persoane si ranirea grava a altor 1272 de persoane, toate aceste persoane avand calitatea de pietoni.

„Folosirea telefonului mobil, fie ca se vorbeste sau se scriu mesaje (distragere mentala), se asculta muzica (distragere auditiva) sau se acceseaza diverse aplicatii de ghidare precum harti (distragere vizuala), influenteaza capacitatea de atentie a pietonului in momentul angajarii acestuia in traversarea drumului public. Mai mult, distragerea atentiei poate constitui un factor concurent in producerea accidentului rutier chiar si atunci cand traversarea drumului public de catre pietoni urmeaza sa se faca prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator", se mai arata in document.