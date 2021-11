Agentia Nationala a Medicamentului a executat rapid ordinul venit "de sus" de la Ministerul Sanatatii, dupa ce mai multi medici care apar in spatiul public propavaduind vaccinarea ca unica solutie impotriva pandemiei au facut presiune ca sa publicul sa nu mai afle ca sunt sponsorizati cu zeci de mii de euro de Big Pharma.

O surpriza deosebita s-a inregistrat luni, 22.11.2021, cand am constatat ca ANM a scos de pe site-ul anm.ro accesul transparent la contractele de sponsorizare pentru medici, o lista a acelora care au beneficiat de sponsorizari din partea companiilor farmaceutice, cu finantari ale deplasarilor la conferinte si congrese internationale (transport, cazare, diurna etc.), de unde se intorceau gata "indoctrinati" de beneficiile medicamentelor companiilor care faceau respectiva sponsorizare. Problema e ca multi dintre acestia sunt profesori universitari, sau sefi de clinici, conducatori de sectii la marile spitale etc. Din aceasta postura impuneau si celor din subordine sa recomande tuturor pacientilor acele medicamente. Se stie ca ierarhia medicala e cvasi-militarizata, adica ce spune profesorul sau seful de spital, de sectie etc. devine ordin si se executa. In plus, medicii care recomandau pe retete anumite medicamente ale sponsorului - si faceau dovada prin copiile retetelor - obtineau fie 5-10 euro/reteta, fie 10-15% din contravaloarea medicamentelor recomandate spre a fi achizitionate din farmacii. Ziuanews a facut mai multe anchete in acest sens.

Odata cu pandemia, cu recomandarea "absoluta" a vaccinurilor Big Pharma, tot mai multa lume, nu numai ziaristii de investigatie, apela la site-ul ANM pentru a verifica ce medici au contracte cu Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson, dar si companii "terțe", cele care studiaza pe langa vaccinuri si antivirale, anticorpi monoclonali etc. Au fost multe dezvaluiri care au rezultat de aici. Numai ca medicii care apar mereu la tv propavaduind vaccinarea ca unica solutie au fost deranjati sa se afle ca ei de fapt iau zeci de mii de euro de la companiile respective. La fel si anumiti jurnalisti sau politicieni ale caror sotii sau soti sunt sponsorizati masiv de Big Pharma (in special cei care apar la Antena 3 si Romania TV, fiind incrancenati sa recomande vaccinul in detrimentul tratamentului, iar ingradirea drepturilor si libertatilor este privita ca o "izbavire"). La presiunea acestora, plus a DSU, INSP etc., MS a suspendat paginile respective ca medicii sa nu mai poata fi acuzati de parti-pris! Se dovedeste inca o data ca acesta campanie de vaccinare e un eșec si ca lumea nu are incredere in autoritati, care nu stiu sa aplice decat solutiile de forta impotriva cetatenilor, in vreme ce ei se imbogatesc peste masura speculand frica oamenilor. Prin acest tip de secretizari, oamenii se indeparteaza si mai mult de deziderat.