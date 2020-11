Ancheta in cazul tineri ucise si incendiate la marginea unui drum din Giurgiu. Mai multi soferi care au trecut prin zona sunt audiati de politie si procurori

Au trecut sase zile de cand politia a anuntat despre cazul unei tinere ucise si incendiate la marginea Drumului National 6 din Giurgiu si nici pana acum nu se stie cine sunt victima si autorul. Joi dimineata, 5 noiembrie 2020, procurorii au chemat la audieri mai multi soferi care au trecut prin zona, in seara zilei de 30 octombrie 2020.

"De azi incep audierile participantilor la trafic identificati pana in prezent", a transmis procurorul de caz, Andreea Albu. Vineri seara, 30 octombrie 2020, un sofer de tir a sunat la 112 si a anuntat ca este un incendiu in apropierea DN6 si ca a vazut un corp de femeie carbonizat. Anchetatorii au descoperit cadavrul unei tinere, ucisa si legata cu sarma, apoi indesata intr-un geamantan de culoare mov. In urma necropsiei s-a descoperit ca fata a fost lovita cu un obiect taietor in zona capului.

Politistii au si facut un portret robot, insa pare ca nimeni nu cunoaste pe cineva cu semnalmentele respective. Luni dimineata, la trei zile dupa incident, un bunic din Bucuresti anunta ca nepoata sa in varsta de 22 de ani a plecat de acasa in seara zilei de 31 octombrie si nu a mai aparut. Politia a luat in considerare inclusiv aceasta pista, in cercetarile pentru gasirea victimei de la Giurgiu. Insa, dupa multe cautari, fata a fost gasita, miercuri, 4 noiembrie 2020, intr-un spital.