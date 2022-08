Ancheta privind frauda la alegerile locale din Sectorul 1 e fără niciun acuzat după doi ani!

Dosarul privind posibile fraude la alegerile locale din Sectorul 1 bate pasul pe loc și după ce a ajuns de la desființata Secție de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) la Parchetul Curții de Apel București.

Nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare, ancheta fiind tot în faza in rem, de cercetare a acuzațiilor că în sala în care erau sacii cu buletinele de vot de la alegerile locale din 2020, care trebuia să fie sigilată, ar fi intrat mai multe persoane și ar fi retras sau distrus documente privind scrutinul. Președintele Biroului Electoral al Sectorului 1 la alegerile locale din septembrie 2020, procurorul Nicolae Sprîncu, care nu a fost audiat cât timp dosarul s-a aflat la SIIJ, la anchetatorul Sorin Iasinovschi, ar fi urmat să dea declarații la Parchetul Curții de Apel București, după preluarea cauzei. Ancheta este însă tot în faza in rem, la aproape doi ani de la deschiderea dosarului, potrivit informațiilor transmise de Parchetul Curții de Apel București, la solicitarea Gândul.

"În urma verificărilor efectuate a rezultat că, în urma intrării în vigoare a dispozițiilor din Legea nr. 49/2022 (de desființare a SIIJ - n.red.), pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București s-a înregistrat dosarul penal nr. 912/P/2022 în care se fac cercetări sub aspectul infracțiunilor de falsificarea documentelor și evidențelor electorale, abuz în serviciu, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, cu referire la sesizarea privind pătrunderea unor persoane în data de 01.10.2020 în secția de votare din Sectorul 1 și sustragerea unui sac cu documente privind alegerile electorale", arată Parchetul Curții de Apel București.

Parchetul Curții de Apel București mai are însă deschis un dosar, legat tot de posibilele fapte penale sesizate după alegerile locale din Sectorul 1. Ancheta, despre care nu s-a știut până acum, îi vizează pe cei care ar fi dat atunci presei imaginile surprinse de camerele de supraveghere din sala în care erau sacii cu buletinele de vot și cu procesele verbale de la finalul scrutinului. "În urma intrării în vigoare a dispozițiilor din Legea nr. 49/2022, pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București s-a înregistrat dosarul penal nr. 601/P/2022, în care se fac cercetări sub aspectul infracțiunii de neglijență în serviciu, cu referire la sesizarea privind sustragerea unor imagini de pe camerele de supraveghere din incinta biroului electoral".

De altfel, acest dosar a fost primul menționat în răspunsul Parchetului, care a precizat că în ambele cauze se fac acum urmăririi penale doar asupra faptelor, fără a fi vreo persoană pusă sub acuzare. "Menționăm că ambele cauze se află în faza urmăririi penale in rem, dosarele fiind repartizate la procurorul anume desemnat potrivit Legi nr.49/2022 spre competentă soluționare", a precizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Ancheta a bătut pasul pe loc cât timp a fost la SIIJ, procurorul Sorin Iasinovschi așteptând renumărarea voturilor de către polițiști.

Dosarul privind posibile fraude la alegerile locale din Sectorul 1 a fost deschis după ce fostul primar Dan Tudorache, candidatul PSD care a pierdut alegerile în fața candidate USR PLUS Clotilde Armand, a depus plângere în cazul președintelui Biroului Electoral al Sectorului 1, Nicolae Sprîncu. Procurorul de caz de la SIIJ le-a cerut în februarie 2021 polițiștilor să redeschidă toți sacii cu buletinele de vot și procesele verbale de la secțiile de votare din Sectorul 1, organizate pentru alegerile locale din septembrie 2020. Zece polițiști au fost desemnați să se ocupe exclusiv de punerea în aplicare a solicitării venite de la SIIJ, iar termenul de soluționare a fost inițial 8 aprilie 2021, fiind ulterior prelungit.