Andrei Caramitru isi cere scuze dupa ce a vorbit de "Holocaustul Romaniei"

Andrei Caramitru, consilierul presedintelui USR Dan Barna, isi cere scuze dupa ce a comparat guvernarea PSD-ALDE cu Holocaustul, spunand ca in fiecare an 100.000 de romani mor din cauza celor de la Putere.

Caramitru spune ca, pentru el, Holocaustul este simbolul absolut al raului si, din greseala, l-a folosit pentru a descrie durerea prin care trec romanii. "Am scris un text despre costul coruptiei in Romania anilor blestemati pe care ii traim. O mare tragedie pentru noi - suntem a 2-a tara dupa Siria ca exod al populatiei, avem cea mai mare rata a mortalitatii din UE. Ne dispare populatia unui oras mare in fiecare an.

Din pacate am folosit un termen pe care nu trebuia sa il folosesc - "holocaust". Pentru mine Holocaustul este simbolul absolut al raului si, din greseala, l-am folosit initial pentru a descrie durerea prin care trecem. Insa - evident - situatia noastra nu poate fi comparata cu adevaratul Holocaust. Am sters cuvantul si inlocuit cu un termen generic ("genocid"), dupa primele atentionari primite", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Consilierul presedintelui USR Dan Barna subliniaza ca nu a avut nici cea mai mica intentie de a minimiza ororile intamplate. "Imi cer scuze pentru referinta initiala - nu am avut nici cea mai mica intentie de a minimiza ororile intamplate. M-au durut comentariile prin care se insinua ca as fi fundamental insensibil la ce s-a intamplat atunci. Am vizitat Auschwitz si, recent, muzeul Holocaustului din Berlin, am citit in ultimii ani multe marturii ale supravietuitorilor.

Stiu in detaliu si m-am exprimat si asupra rolului Statului Roman in acele timpuri - pentru ca societatea noastra nu isi recunoaste suficient vina in ororile nazismului. Am militat recent pentru educatia civica si morala (pe modelul Statului German care si-a recunoscut vina) si am vorbit despre importanta luptei impotriva oricarui regim ne-democratic si totalitar", mai noteaza Caramitru.

La final, Andrei Caramitru isi cere scuze si ambasadorului Israelului, David Saranga, care l-a criticat pentru afirmatia facuta. "Cred ca este o lectie buna nu doar pentru mine dar si pentru noi toti - folosim prea des aceste referinte in limbajul curent fara sa ne dam seama de consecinte. Dear Ambassador David Saranga - all my apologies", conchide Andrei Caramitru.

Andrei Caramitru, consilierul presedintelui USR Dan Barna, a comparat luni guvernarea PSD-ALDE cu Holocaustul, spunand ca in fiecare an 100.000 de romani mor din cauza celor de la Putere. Ulterior, Caramitru a inlocuit termenul "holocaust" cu "genocid", de asemenea o alegere cel putin nepotrivita.

"Holocaustul Romaniei. Cum ne omoara si ne alunga. Ca sa fure. Coruptia ucide si distruge. Stim asta. Stiti insa care e dimensiunea? Un genocid urias. In fiecare an: 100.000 de morti, 200.000 de oameni care pleaca in diaspora, 100.000 de oameni care fug din zonele sarace controlate de mafia PSD catre orasele mari din tara.

Un oras cat Clujul care moare sau fuge. In fiecare an. Pentru ca ei sa stea in vile mari, sa isi faca vacantele in Brazilia, sa isi plaseze amantele pe salarii mari la stat, copiii lor sa mearga cu Porsche la club", a scris pe Facebook Caramitru.

Ulterior, Ambasada Israelului a reactionat la afirmatiile facute de Caramitru. "Din pacate, din nou, constatam cu dezamagire ca un politician roman se foloseste de termenul 'Holocaust' intr-un context total nepotrivit. Moartea a milioane de oameni nevinovati nu trebuie minimalizata iar atrocitatile razboiului nu trebuie sa-si gaseasca locul in campania electorala a vreunui partid.

Romania a facut pasi importanti in combaterea antisemitismului si este fara indoiala un model de urmat in regiune. Educatia despre Holocaust si despre ororile indurate de milioane de oameni este extrem de importanta de aceea, ignoranta in acest sens nu trebuie tolerata. Il invitam pe domnul Andrei Caramitru sa se documenteze mai mult si sa viziteze Memorialul Victimelor Holocaustului Yad Vashem de la Ierusalim", este declaratia ambasadorului David Saranga.