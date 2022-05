Apariţie cerească stranie: Un obiect neidentificat cu 40 de metri în diametru a fost filmat lângă Bacău! VIDEO

Un bărbat a filmat recent ceea ce numeşte un triunghi cu lumini lângă Bacău, ce nu a putut fi explicat până acum de nimeni. Împătimitul fenomenului OZN a filmat ceea ce spune el că ar fi o navă extraterestră pentru ca e mult prea mare pentru o dronă. Filmarea a fost postată pe pagina de Facebook Asociaţia pentru Studiul Fenomenelor Aerospaţiale Neidentificate (ASFAN).

"Pe 29:04:2022 orele 21:45, am observat nişte lumini planând deasupra comunei Luizi Călugăra pe DN 11. Mie mi-a luat vreo 3 minute să înţeleg despre ce este vorba. Am vorbit cu domnul director ASFAN Adrian Urzica despre observaţie. Sunt surprins că totuşi am reuşit să filmez. Aici sunt coordonatele locului unde l-am surprins: 46°30'25.6"N 26°48'33.8"E", scrie bărbatul. El spune că imaginile sunt cât se poate de veridice şi descrie în detaliu obiectul neidentificat.

"L-a văzut şi soţia mea. Apoi a început să facă flashuri exact ca avionul. Ne-a şocat faptul după ce şi-a stins luminile albe puternice. A scos aripi, bot şi coadă şi jurai că e avion. Era cam la 500 de metri altitudine, şi s-a dus spre aeroportul Bacău în jos. Plana aşa încă de la Migul de la ieşirea din Bacău spre Braşov. Era un triunghi negru imens cam 40 de metri în diametru, enorm. Plana fără zgomot, deasupra mea la 500 de metri poate nici atât, foarte aproape. Triunghiul era deasupra pădurii şi a stâlpilor de înaltă tensiune în dreptul casei unde am oprit eu. În vecinătatea bazei aeriene 95 Bacău şi a aeroportului internaţional Bacău, asta m-a intrigat. Aveţi exact locaţia mai sus. În acel moment nu se mai auzea nici un zgomot (factorul OZ). Bănuiesc că a fost TR3B, celebrul OZN negru. Şi luminile, şi forma sunt identice", mai spune bărbatul.