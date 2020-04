Aproximativ 14% dintre new-yorkezi au avut Covid-19, potrivit unui nou studiu

Aproximativ 13,9% dintre new-yorkezi au avut probabil Covid-19, potrivit rezultatelor preliminare ale testelor pentru anticorpi efectuate aleatoriu, publicate joi de guvernatorul Andrew Cuomo, transmite CNBC.

Reprezentanţii statului New York au testat aleatoriu 3.000 de persoane la supermarketuri şi alte centre de cumpărături, în 19 comitate şi 40 de localităţi, pentru a vedea dacă au anticorpi împotriva coronavirusului, a căror prezenţă arată că au contractat virusul şi s-au recuperat, a spus Cuomo. Statul New York are 19,4 milioane de locuitori, potrivit datelor oficiale, iar rezultatele preliminare arată că cel puţin 2,7 milioane de new-yorkezi au fost infectaţi cu noul coronavirus.

Rezultatele diferă la nivelul statului, ea mai mare concentraţie de teste pozitive la anticorpi fiind în New York City, de 21,2%. În Long Island 16,7% dintre persoanele testate au fost testate pozitiv, iar în Westchester, unde a izbucnit epidemia din stat, 1,7% dintre teste au fost pozitive. În restul statului epidemia este sub control, 3,6% dintre teste fiind pozitive.