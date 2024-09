Țara în care Poliția știe ce citești pe internet. Creatorii de conținut au fost chemați "la ceai" de anchetatori

Adepții unor bloggeri liberali influenți au fost chemați și intervievați de Poliție, în ultimele luni, în contextul în care China își extinde rețeaua de supraveghere online.

Astfel nu doar persoanele care postează, dar și urmăritorii acestora trebuie să dea explicații autorităților cu privire la activitatea online.

La sfârșitul anului trecut, Duan, student din China, a folosit o rețea privată virtuală pentru a trece peste marele firewall al cenzurii și a descărca platforma de social media Discord, unde mii de membri cu opinii diverse dezbăteau idei politice precum democrație, anarhism și comunism și și organizau alegeri simulate.

„La urma urmei, este greu pentru noi să facem politică în realitate, așa că trebuie să o facem într-un chat de grup", a declarat Yang Minghao, un vlogger popular, într-un videoclip pe YouTube.

Interesul lui Duan pentru comunitate a fost stârnit în timp ce urmărea unul dintre videoclipurile online ale lui Yang, care face materiale video sub porecla MHYYY, care spunea că vrea să vadă cât de departe va ajunge grupul de pe Discord, platforma interzisă în China, "fără intervenție", scrie The Guardian.

Răspunsul la întrebarea lui Yang a venit după mai puțin de un an. În iulie, Duan și alți câțiva membri ai grupului Discord, din orașe aflate la mii de kilometri distanță, au fost chemați la interogatoriu de către poliție.

Duan spune că a fost reținut timp de 24 de ore și interogat cu privire la relația sa cu Yang, utilizarea unui VPN și comentariile pe care le-a făcut pe Discord.

A fost eliberat fără acuzații după 24 de ore, dar el - și alți urmăritori ai lui Yang - rămân îngrijorați cu privire la soarta vloggerului, care nu a mai postat online de la sfârșitul lunii iulie.

Incidentul este doar un semn al severității crescânde a regimului de cenzură din China, în cadrul căruia chiar și adepții privați ai conturilor "nefavorabile" pot avea probleme.

„Nu cred că am mai văzut în trecut ca adepții unor persoane influente să fie interogați într-o asemenea măsură", a declarat Maya Wang, director asociat pentru China la Human Rights Watch.

Ministerul chinez al securității publice și biroul local de securitate publică care se ocupă de cazul lui Duan nu au putut fi contactați pentru comentarii.

Pedeapsa pentru comentariile făcute online este obișnuită în China, unde internetul este strict reglementat, iar legea prevede interzicerea formării unor comunități online, mai ales legate de politică, inclusiv în privat.

Pe lângă un firewall digital care blochează accesul majorității utilizatorilor de internet la site-uri străine precum Google, Facebook și WhatsApp, persoanele care publică conținut pe teme considerate sensibile sau critice la adresa guvernului se trezesc adesea cu interdicția de a accesa site-uri sau chiar mai rău.

Anul trecut, un bărbat pe nume Ning Bin a fost condamnat la mai mult de doi ani de închisoare pentru că a postat „remarci nepotrivite" și „informații false" pe X și Pincong.

Nici naționaliștii înflăcărați nu sunt imuni. În ultimele săptămâni, influentul comentator proguvernamental Hu Xijin pare să fi fost interzis pe rețelele de socializare după ce a făcut comentarii despre traiectoria politică a Chinei care nu se aliniau cu punctul de vedere al Beijingului.

Duan a declarat că apelul poliției nu a fost complet neașteptat. Totuși, spune el, intensitatea interogatoriului l-a luat prin surprindere.

„Nu este permis să te plângi doar într-o discuție de grup pe un software din străinătate".

În februarie, Li Ying, care administrează un cont X popular în limba chineză, a postat un „anunț urgent" în care spunea că adepții săi din China au fost chemați să „bea ceai" cu poliția, un eufemism pentru interogatorii.

El a îndemnat oamenii să îi dea unfollow și să se asigure că conturile lor X nu le dezvăluie informațiile personale.

Li, care locuiește în Italia, administrează un cont numit „Teacher Li is not your teacher" (Profesorul Li nu este profesorul tău), care postează un flux de știri nefiltrate despre protestele și represiunea din China, știri care nu ar fi publicate niciodată în presa internă din China.

„Poliția a început să sune toți utilizatorii care se înregistraseră cu numere de telefon mobil din China și le-a cerut să mă dea unfollow", a declarat Li.

Persoanele care locuiesc în străinătate au fost contactate de poliție de rudele lor din China, a spus Li. Acestea au fost presate să convingă persoana din străinătate să dea unfollow contului lui Li.

Alți doi bloggeri chinezi populari, inclusiv Wang Zhi'an, un jurnalist chinez stabilit în Japonia, au declarat, de asemenea, că urmăritorii lor au fost interogați de poliție în acest an.

„O parte din această situație are legătură cu intensificarea represiunii - poliția a trecut de la hărțuirea activiștilor și a persoanelor active în spațiile fizice la hărțuirea celor online, deoarece o mare parte a activismului și a disidenței este acum mai profund ascunsă", spune Wang.

Wang a declarat că jocul continuu de-a șoarecele și pisica dintre autorități și cei care gândesc diferit de ele indică „un set emergent de valori comune care depășesc granițele Chinei".

În ciuda faptului că autoritățile au încercat întotdeauna să elimine aceste „valori universale", acestea au persistat totuși în rândul unor părți semnificative ale populației din și din China".

Guvernul de la Beijing a desemnat anul 2024 drept „anul unei campanii speciale pentru combaterea și rectificarea zvonurilor online".

Autoritățile locale și-au asumat această sarcină cu entuziasm: în iulie, provincia Guangdong a declarat că a soluționat peste 1 000 de cazuri de „zvonuri online" și „troli online" în acest an.

William Farris, un avocat care studiază urmărirea penală de către stat a discursului în China, a declarat că aceste campanii de curățare a internetului sunt „o tradiție anuală sau semestrială".

Campanii similare au fost anunțate în fiecare an începând cel puțin din 2013. El a remarcat că, în mai multe hotărâri judecătorești împotriva unor persoane care au fost pedepsite pentru activitatea lor online, autoritățile au acordat atenție și persoanelor pe care le urmăreau.