Asasinul gelos care şi-a măcelărit fosta iubită în centrul Timişoarei: "O să audă toată Europa de mine"

Cosmin Titiş (31 de ani), tânărul din Lupeni care în 2019 şi-a ucis iubita, cu zeci de lovituri de cuţit, într-un parc din spatele Catedralei Mitropolitane din Timişoara, a fost condamnat pentru omor cu premeditare.

Sentinţa a fost dată de Tribunalul Timiş, la sfârşitul lunii octombrie. A fost publicată motivarea deciziei, pe fond (nedefinitivă), a instanţei, iar informaţiile din anchetă dezvăluie detalii tulburătoare despre împrejurările crimei.

Potrivit procurorilor, în 20 septembrie 2019, în jurul orelor 19:15, pe fondul geloziei, în parcul situat în spatele Catedralei Mitropolitane din municipiul Timişoara, Cosmin Titiş i-a aplicat fostei sale iubite, Karina Parnica, 25 lovituri de cuţit, în diferite zone ale corpului, în urma acestor lovituri victima suferind leziuni traumatice grave care au condus în scurt timp la decesul ei. Anchetatorii au stabilit că fapta a fost săvârşită de tânăr cu premeditare şi în stare de recidivă postexecutorie.

Drama tinerei de 20 de ani a început la scurt timp după ce a decis să se despartă de iubitul său. „S-a reţinut că inculpatul Titiş Cosmin şi victima Karina P. locuiau în municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara. Cei doi au avut o relaţie de iubire, aceasta durând aproximativ 5 ani. De asemenea, s-a reţinut că în toamna anului 2018, cei doi au plecat în Anglia la muncă, perioadă în care Titiş a început să suspicioneze că tânăra a început o relaţie cu un alt bărbat, care lucra la aceeaşi firmă la care lucrau şi ei, respectiv numitul P. Eduard.

În primăvara anului 2019, cei doi s-au întors în România, iar din acea perioadă relaţiile lor au început să se răcească, victima spunându-i inculpatului că doreşte să se despartă de el, să înceteze relaţia dintre cei doi. Ulterior, ea a plecat din nou în Anglia, unde a început o relaţie cu Eduard., în timp ce inculpatul Titiş a rămas în România.

Acesta însă nu a fost de acord cu încheierea relaţiei cu victima şi, de asemenea, inculpatul, bănuind că victima a început o relaţie cu numitul Eduard P., pe fondul geloziei, o apela în mod frecvent pe victimă şi îi adresa diverse ameninţări pentru a o determina să înceteze relaţia cu numitul P. Eduard., să se întoarcă în România şi să reia relaţia cu el. În ultima perioadă de timp aceste ameninţări ale inculpatului la adresa victimei au început să se intensifice, fiind tot mai frecvente, inculpatul ameninţând-o pe victimă inclusiv că o va ucide", se arată în dosar. În 17 septembrie 2019, cu câteva zile înainte de a fi ucisă, Karina a plecat din Anglia spre România, cu avionul, iar în dimineaţa zilei următoare se afla în Timişoara, unde i-a cerut unei prietene să o găzduiască până în momentul în care în ţară urma să ajungă şi mama ei.

„Victima intenţiona să plece împreună cu mama ei, în momentul în care aceasta urma să revină în ţară, în oraşul de domiciliu al acestora, Lupeni, fiindu-i teamă că dacă se deplasează singură în Lupeni se va întâlni cu inculpatul Titiş, iar acesta îi va face rău, victima sperând aşadar că, în prezenţa mamei sale, inculpatul se va abţine să-i facă vreun rău. S-a reţinut că inculpatul Titiş a aflat că victima se află în Timişoara şi locuieşte la numita Sabrina, astfel că în dimineaţa zilei de 20 septembrie 2019 acesta a plecat din Lupeni înspre Timişoara, unde a ajuns în jurul orelor 15:00 - 16:00, având asupra sa, încă din momentul plecării din Lupeni, într-o teacă din piele, un cuţit de tipul cunoscut cu denumirea „de vânătoare", pe care îl ţinea în buzunarul gecii cu care era îmbrăcat", se arată în dosar.

Urmărite de criminal le fiecare pas

Cosmin Titiş aflase între timp unde lucra Sabrina, prietena fostei sale iubite, un magazin din zona centrală a Timişoarei. A observat că în interiorul magazinului se aflau cele două tinere şi le-a ţinut sub supraveghere până în jurul orei 19, la terminarea programului.

„După ce magazinul s-a închis, le-a observat pe numitele Karina şi Sabrina părăsind magazinul şi deplasându-se în direcţia Catedralei Mitropolitane din Timişoara. Inculpatul Titiş George Cosmin le-a urmărit pe cele două şi le-a ajuns pe un trotuar care mărgineşte parcul din jurul Catedralei Mitropolitane, unde le-a acostat, a prins-o de haine pe victima Karina, a tras-o înspre interiorul parcului, conducând-o forţat până la o bancă situată în acel parc, apoi a aşezat-o forţat pe victimă pe acea bancă, a împins-o pe bancă, iar el s-a poziţionat în faţa victimei, în picioare, dar aplecat asupra ei, ţinând-o cu o mână de umăr. După ce a aşezat-o pe victimă pe acea bancă, i-a cerut acesteia să-i dea telefonul mobil, pentru a verifica dacă mai are relaţii cu numitul P.E., victima a refuzat să-i dea telefonul mobil, moment în care inculpatul i-a reproşat acesteia faptul că nu-i dă telefonul deoarece vrea să-i ascundă faptul că ea are în continuare o relaţie cu acel bărbat", se arată în dosar.

Criminalul a relatat că refuzul femeii l-a făcut „să-şi piardă capul". „Imediat a scos cuţitul pe care îl avea asupra sa, iar cu acel cuţit i-a aplicat victimei lovituri repetate în diverse zone ale corpului, moment în care Sabrina, şocată, a început să ţipe la el pentru a-l determina să înceteze şi, de asemenea, a şi tras de inculpat, prinzându-l de haine, pentru a-l împiedica să mai lovească victima, însă fără rezultat, inculpatul continuând să-i aplice victimei lovituri cu cuţitul. După aceste prime lovituri de cuţit, victima s-a prăbuşit la pământ în apropierea acelei bănci pe care fusese aşezată, după un timp, reuşind să se ridice de la pământ, a făcut câţiva paşi, însă inculpatul a urmat-o şi i-a aplicat din nou mai multe lovituri de cuţit în diverse zone ale corpului, victima prăbuşindu-se din nou la pământ. Imediat după săvârşirea faptei, inculpatul a fugit de la faţa locului, având asupra sa şi cuţitul folosit la săvârşirea faptei. A fost depistat ulterior de către organele de poliţie, în jurul orelor 22:15, pe DJ 64, în timp ce se deplasa spre localitatea Giarmata Vii", arătau anchetatorii.

Prietena Karinei, care a asistat la crima săvârşită de acesta, a sunat la 112, iar în scurt timp au venit echipajele medicale de urgenţă şi ale Poliţiei. Viaţa femeii atacate cu sălbăticie nu a mai putut fi salvată. În faţa instanţei, Sabrina a relatat că prietena sa îl părăsise pe Titiş din cauza faptului că era foarte violent şi ar fi agresat-o de mai multe ori. Ştia şi de ameninţările acestuia.

„Martora arată că după ce a ajuns în Timişoara, victima i-a povestit că în ultima perioadă, în timp ce se afla în Anglia, a fost ameninţată frecvent de inculpat pentru a o determina să se întoarcă în România şi să reia relaţia cu el. De asemenea, a relatat că în cursul celor două zile în care victima a locuit împreună cu ea, în Timişoara, la domiciliul martorei, inculpatul a apelat-o în mod frecvent pe victimă, atât telefonic, cât şi prin mesaje prin intermediul aplicaţiei WhatsApp, iar prin intermediul acestor conversaţii inculpatul o ameninţa pe victimă pentru a o determina să reia relaţia cu el, printre ameninţări fiind inclusiv aceea că o va ucide. Ea mai arată că atât în trecut, cât şi în perioada celor două zile în care victima a locuit la domiciliul martorei în Timişoara, ea şi-a exprimat faţă de martoră temerile cu privire la faptul că inculpatul este capabil să o ucidă, sens în care victima i-a spus martorei că nu crede că va scăpa cu viaţă, întrucât la un moment dat inculpatul tot va încerca să o omoare", se arată în dosar.

Prietena fetei a încercat să îl oprească pe ucigaş

În seara crimei, după ce magazinul cele două prietene au plecat spre locuinţa Sabrinei, neştiind ce le aşteaptă. Au fost urmărite de Titiş, care s-a aruncat asupra fostei sale iubite şi a târât-o după el în parc, spunându-i să se aşeze pe o bancă.

„Eu m-am dus după ei, iar Titiş mi-a spus mie pe drumul spre acea bancă din parc „vreau să fii martoră". Am văzut cum Titiş a scos dintr-un buzunar interior al gecii cu care era îmbrăcat un cuţit, iar cu acel cuţit i-a aplicat mai multe lovituri Karinei. În acele momente, eu, şocată, am început să ţip la Titiş să se oprească, am şi tras de hainele lui încercând să-l opresc, dar fără rezultat, acesta continuând să-i aplice lovituri Karinei cu acel cuţit în diverse zone ale corpului, haotic, iar urmare a acestor lovituri Karina a căzut la pământ, în apropierea acelei bănci pe care fusese aşezată, după ce în prealabil reuşise să se ridice de pe bancă.

În acele momente, am observat trei bărbaţi care veneau înspre noi din direcţia râului Bega am strigat la ei „ajutor!", dar în momentul în care cei trei bărbaţi au ajuns în apropierea noastră, au văzut cuţitul în mână la Titiş şi s-au speriat de acel cuţit, deoarece am văzut cum au plecat în fugă în direcţia trotuarului dinspre centrul civic. În acele momente, Karina s-a ridicat din nou de la pământ, a mai făcut câţiva paşi, dar Titiş a urmat-o şi a continuat să-i aplice lovituri în mod repetat cu acel cuţit.

Precizez că în urma acestor lovituri Karina a căzut din nou la pământ, iar şi în momentul în care aceasta era prăbuşită la pământ, Titiş s-a aplecat asupra ei şi a lovit-o cu cuţitul şi în acele momente în care aceasta era căzută la pământ. La un moment dat Titiş s-a oprit şi s-a uitat înspre mine, spunându-mi, textual, „i-am zis că o omor!", după care a luat-o la fugă având asupra sa acel cuţit cu care o lovise în mod repetat pe Karina", a relatat Sabrina.

Eduard, prietenul din Anglia al tinerei ucise, a relatat, şi el, că fata era adesea ameninţată de criminal cu moartea. „Văzând că nici cu ameninţările la adresa ei nu merge si Karina nu se întoarce la el, a început să o ameninţe că o va omorî pe mama ei, motiv pentru care Karina s-a panicat şi în luna august a decis sa vină în concediu acasă două săptămâni, pentru a încerca să rezolve cumva situaţia, să-l convingă să înceteze cu ameninţările şi să o lase în pace. În acest timp în care a fost acasă, nu ştiu exact de unde, din ce loc exact, dar Karina mi-a povestit că a fost luată sub ameninţarea cuţitului şi forţată să meargă la Titiş acasă unde a fost bătută, violată şi înregistrată cu telefonul mobil de către acesta, în scopul de a o şantaja şi a-mi trimite mie acea filmare. La rugăminţile Karinei şi la promisiunea că va face ce doreşte el, filmarea nu mi-a fost trimisă niciodată", a mărturisit prietenul fetei.

Acesta a mai povestit că, în final, Titiş i-ar fi cerut fostei sale iubite să îi aducă 3.000 de euro, dacă vrea să fie lăsată în pace. „Fiind imposibil să achite suma aceasta de bani într-un timp aşa de scurt, am decis să iau legătura cu Titiş, am vorbit cu el la telefon si i-am spus că suma de bani îi va fi achitată, doar că avem nevoie de ceva mai mult timp. După ce i-am spus Karinei că am vorbit cu Titiş şi a decis să ne acorde o săptămână pentru a achita suma de bani, aceasta s-a hotărât să nu-i mai dea nici un ban pentru că era mai mult ca sigură că acesta va folosi banii în scopul de a ne face nouă rău spunându-mi: <Nu-i dau banii ca acesta să mă omoare pe banii mei>. În ziua în care avea programat zborul spre România, Karina mi-a zis că nu se va duce la Titiş acasă şi nu-i va da această sumă de bani şi că va rămâne cu mine în Anglia", a relatat fostul apropiat al Karinei.

Eduard a susţinut că odată sosită în ţară, tânăra ar fi mers la Poliţie, pentru a-l reclama pe Titiş. „În seara în care a ajuns în Timişoara pe aeroport, a fost urmărită de o persoană de etnie rromă, aceasta făcându-i poze sau videoclip, Karina observând că este filmată cu telefonul mobil. Karina a fost urmărită tot timpul în care se afla pe aeroport, până când s-a urcat în taxi, să se ducă spre prietena ei. În următoarea zi în care a stat în Timişoara, realizând că a fost urmărită şi nu e de joacă cu chestiile acestea, acesta a decis să meargă la Poliţia Timişoara pentru a cere un ordin de protecţie faţă de Titiş. În data de 20 septembrie, ziua în care a fost ucisă Karina, mi-a trimis mesaj cu aproximativ 3-4 ore înainte ca fapta să fie comisă şi mi-a spus că a fost la poliţie, s-a interesat de ordinul de protecţie, dar nu poate rezolva nimic aici in Timişoara, ci doar la poliţia de la domiciliu. Printre ultimele mesaje pe care le am de la ea, aceasta mi-a spus că pleacă de la poliţie spre locul de muncă al prietenei sale, urmând ca după aceea să meargă împreună spre casă. Karina îmi spunea mereu că Titiş o suna în aceste zi le în care a stat în Timişoara", afirma Eduard.

Martorul susţinea că a primit un mesaj vocal chiar de la criminal, la scurt timp după ce a ucis-o pe tânără. „Văzând mesajul vocal, primul lucru pe care l-am făcut a fost să o sun pe Karina. Aceasta nu mi-a răspuns, am sunat-o pe Sabrina pe numărul care mi-a fost dat, dar nici aceasta nu a răspuns, fiind deja cu poliţia de faţă şi nu a putut răspunde. Văzând că niciuna nu răspunde, am decis sa-l sun pe Titiş, l-am întrebat dacă are chef de glume, iar aceasta mi-a răspuns: <Nu, prostule, nu glumesc, ţi-am zis că o să o omor, atâtea cuţite i-am dat până a rămas lată. Sun-o pe mă-sa şi spune-i ce am făcut>", relata prietenul Karinei.

Întrebat fiind de ce victima nu a depus plângere penală împotriva lui Cosmin Titiş, Eduard a răspuns că inculpatul îi spunea victimei de fiecare dată că: „nu-l interesează că merge la puşcărie, că acolo va sta liniştit, va trage de fiare, iar când se va elibera tot o va omorî". În mesajele trimise lui Eduard, Cosmin Titiş se lăuda cu planurile sale diabolice. „O iau cu mine in groapa, jur"; „O distrug pe viaţă"; „Când pun mâna pe ea o bag în scaun cu rotile", „Îi rup coloana şi nu mă poţi opri nici tu si nici nimeni în lumea asta. Doar moartea mă mai opreşte"; „Nu vorbesc aiurea. Astea-s ameninţări care mi le asum şi le şi îndeplinesc, ori acum ori în zece ani, dar când o prind, o termin"; „Îi rup coloana, ascultă ce zic io, asta e scopul meu în viaţa asta, să o nenorocesc pe viaţă Când voi da de ea vei vedea"; „Voi nu realizaţi când vă bate moartea la uşa până nu o vedeţi cu ochii voştri"; „Daca ea nu vine acasa, cand o voi întâlni în viaţa asta o să audă toata Europa de mine, ai să auzi şi tu"; „Acum e prea târziu. S-o încurcat cu tine şi nu mai are scăpare", „Eu i-am zis să o termine cu tine şi nu vrea. Asta îi aduce moartea. Oricum pentru simplu fapt că o facut ce o facut, dacă nu vine acasă şi merge oriunde în lumea asta o voi găsi. Asta am hotarât şi numai moartea mă opreşte".

Criminalul o ameninţa frecvent, prin mesaje, şi pe tânără, cu câteva zile înainte ca aceasta să fie ucisă.„Ori că vii acasă, ori că nu vii acasă, să deie Dumnezeu în secunda asta să crap dacă nu o să fiu în stare să scot un organ din tine şi tot o să-mi zici"; „Te distrug când pun mâna pe tine. Te distrug când te prind"; „Să te văd moartă şi pe tine şi pe mă-ta, de fapt nu moarte, paralizate în scaun cu rotile, să vă împingeţi una pe alta", sunt câteva dintre ele. În seara crimei, ucigaşul i-a trimis un mesaj şi bunicii victimei în care se lăuda că i-a ucis nepoata. În faţa instanţei, el a susţinut că s-a deplasat din Lupeni la Timişoara, pentru a o determina pe victimă să se întoarcă la el. În seara crimei, a adăugat acesta, le-a urmărit pe cele două prietene doar pentru a sta de vorbă cu Karina. În parc, i-ar fi spus femeii că nu îi va face niciun rău, însă „şi-a pierdut capul" şi a atacat-o cu cuţitul.

„Am luat-o pe Karina, de după gât, prinzând-o de vestă şi ne-am îndreptat spre parc. În acest timp Sabrina îmi spunea să nu-i fac nimic Karinei, eu liniştind-o că doar vreau să stau jumătate de oră de vorbă cu Karina şi să asiste si ea la discuţie ca să se asigure că nu-i fac nimic Karinei. Ne-am pus pe o bancă în parc şi i-am cerut telefonul Karinei ca să-l verific. A refuzat să-mi dea telefonul si am continuat să ne certăm. În timp ce mă certam cu ea, îmi trecea prin cap tot ce mi-a făcut Karina şi atunci îmi amintesc că am înjunghiat-o în picior, Karina fiind pe bancă, după care nu mai ştiu ce s-a întâmplat, nu am mai văzut şi auzit nimic.

Când mi-am revenit, am văzut-o pe Karina la câţiva metri, era plină de sânge şi vorbea cu un băiat să sune la ambulanţă. Eu m-am îndreptat spre ei, m-am apropiat de Karina, am luat-o în braţe, realizând că i-am făcut rău, aceasta era speriată şi agitată. Când am prins-o în braţe acesta a căzut, nemaiputându-se ţine pe picioare. Atunci am tras de Karina de câteva ori să o ridic, în tot acest timp având cuţitul în mână, am văzut că acesta nu se trezeşte şi atunci m-am speriat si am fugit, nu înainte de a-i spune Sabrinei să ia lucrurile Karinei si să sune la Ambulanţă.

Am aruncat cuţitul în Bega, m-am spălat pe mâni de sânge la o fântână publică şi am aruncat geaca, în timp ce alergam, pe malul Begăi. Am ajuns la nişte linii de cale ferată şi atunci am sunat pe bunicii Karinei cărora le-am spus ce am făcut. Am sunat-o si pe mama mea, pe unchiul ei cărora de asemenea le-am spus ce am făcut. L-am sunat şi pe Eduard, căruia i-am spus că din cauza lui s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am vorbit şi cu fratele meu şi sora mea la telefon, la un moment dat am fost sunat de două numere necunoscute ale unor poliţişti, cărora le-am trimis locaţia, fiind depistat ulterior de poliţie", a declarat criminalul. Sentinţa de 25 de ani de închisoare nu este definitivă, putând fi contestată de acesta.