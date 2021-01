ASF: Ce devine obligatoriu la RCA. Guvernul bagă ordonanta ca soferii sa-si deconteze daunele de la firma de asigurari unde au incheiat polița

Soferii isi vor putea deconta daunele de la firma de asigurari unde au incheiat propria polita RCA in perioada urmatoare, iar guvernul pregateste, la initiativa ASF, o ordonanta de urgenta in acest sens, a declarat Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara.

El a aratat ca aceasta procedura, numita decontare directa, exista si pana acum, dar era optionala, insa, odata cu schimbarea legislatiei, acest lucru va deveni obligatoriu pentru intreaga piata. Astfel, soferii isi vor putea deconta imediat dauna, iar companiile de asigurari vor rezolva mai departe problema intre ele, sustine Marcu, intr-un interviu pentru Agerpres. Totodata, firmele de asigurari care au cote mari de piata vor fi obligate sa vina cu lichiditate in plus, pentru a demonstra ca pot sustine un portofoliu mare de clienti, a mai precizat seful ASF.

"Am actionat pe mai multe paliere. Unul dintre ele: este clar ca trebuie sa tratezi cu celeritate petitiile care vin spre autoritate, dar in acelasi timp ne intereseaza cauza. Pentru cauza am actionat pe mai multe paliere. Unul dintre ele este urgentarea aprobarii legislatiei cu privire la decontarea directa. Si in sensul acesta stim foarte bine ca este in Parlament de o buna perioada de timp o lege care reglementeaza acest lucru, dar inca n-a fost aprobata, inca e la comisii, de mult timp. Si in discutia mea cu fostul ministru al Finantelor, actualul premier, am agreat sa-i dam drumul si pe procedura executiva. Sa inceapa o avizare si o aprobare prin Ordonanta de Urgenta. Ce ar putea sa rezolve acest lucru, aceasta Ordonanta de Urgenta? Decontarea directa inseamna ca asiguratul poate sa isi incaseze banii de la firma la care s-a asigurat," afirma Marcu.