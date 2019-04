Astazi este Ziua Pamantului. Se sarbatoreste pentru cea de-a 50-a oara

Ziua Pamantului se sarbatoreste pe 22 aprilie din 1970, in urma unei initiative care si-a propus sa aduca in discutie protejarea mediului. Tema Zilei Pamantului 2019 este "Protejati-ne speciile" (Protect Our Species), in incercarea de a atrage atentia asupra animalelor aflate pe cale de disparitie. Organizatorii actiunii globale spun ca 40% dintre cele 11.000 de specii de pasari din lume inregistreaza scaderi ale populatiei, iar 75% din recifele de corali sunt in pericol.

Ziua a fost sarbatorita timp de 20 de ani numai in Statele Unite ale Americii. Abia in anul 2009, Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a declarat ziua de 22 aprilie ca sarbatoare oficiala a planetei Pamant si ca expresie comuna a dorintei tuturor de a construi o societate stabila, pentru un viitor mai curat si mai verde. Ziua Pamantului a avut un rol important in popularizarea problemelor de mediu. De altfel, a fost infiintata si o organizatie - Earth Day Organization, care are in prezent filiale in peste 190 de tari. In prezent, aproximativ un miliard de oameni din toata lumea sarbatoresc Ziua Pamantului pe 22 aprilie, numeroase comunitati organizand chiar o saptamana intreaga de manifestari dedicate mediului inconjurator. In 2020, aniversarea va fi orientata spre nevoile globale de actiuni climatice transformatoare.