Asteroidul care se apropia alarmant de repede de Pământ este de fapt o Tesla lansată în spatiu de Musk în 2018

Un obiect spaţial pe care astronomii l-au identificat inițial ca fiind un asteroid care se apropie alarmant de Pământ s-a dovedit a fi de fapt mașina Tesla pe care Elon Musk a lansat-o în 2018 cu racheta Falcon Heavy.

La începutul acestei luni, un astronom amator a descoperit ceea ce părea a fi un asteroid care se apropia foarte mult de Pământ. Atunci când obiectul s-a aflat la mai puțin de 240.000 km de Pământ, mai aproape decât orbita Lunii, acesta a stârnit îngrijorări că s-ar putea ciocni cu planeta noastră.

Totuși, Centrul Minor Planet (MPC), care recunoaște oficial astfel de roci spațiale, a retras constatările la doar o zi după descoperirea lui 2018 CN41. De ce? Agenția a confirmat ulterior că obiectul în cauză este, de fapt, o maşină Tesla Roadster roşu-cireş, pe care Elon Musk a lansat-o în spațiu în timpul primului zbor al rachetei Falcon Heavy, scrie The Independent.

„Desemnarea 2018 CN41, anunțată în MPEC 2025-A38 la 2 ianuarie 2025, este ștearsă", a transmis MPC. „S-a constatat că orbita se potrivește cu obiectul artificial 2018-017A, din etapa de ridicare Falcon cu roadster-ul Tesla. Denumirea 2018 CN41 este ștearsă și va fi listată ca fiind omisă".

Mașina, la volanul căreia se află un manechin denumit „Starman", a fost lansată în 2018 și de atunci a continuat să se învârtă în jurul Soarelui. Tesla, titanul industriei auto, a spus la vremea respectivă că alegerea de a trimite o mașină în spaţiu a fost doar o glumă.

„Tot ce este plictisitor este groaznic, mai ales pentru companii, așa că am decis să trimitem ceva neobișnuit, ceva care să ne facă să simțim ceva", a spus Musk, la acea vreme. Astronomul amator care a descoperit obiectul misterios a declarat că a fost foarte entuziasmat când a trimis identificarea la MPC, însă a început să aibă îndoieli când a urmărit orbita acestuia, conform unui interviu acordat pentru publicația Astronomy.

Astronomul Jonathan McDowell de la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics a confirmat apoi suspiciunile, ceea ce a dus la retragerea informațiilor de către MPC. „Maşina lansată de Falcon nu mi-a trecut niciodată prin minte. Aproape am ajuns la concluzia că este un adevărat NEO (obiect apropiat de Pământ), dar am întrebat în jur pentru a scăpa de îndoieli", a spus astronomul amator din Turcia.