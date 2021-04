Astronomii au dat lovitura. Vanatoarea din cosmos a dus la descoperirea a 44 de lumi extraterestre noi

Unul dintre visurile omenirii este de a descoperi viata pe alte planete, iar oamenii de stiinta anunta rezultate impresionante. Concentrandu-se pe observarea unor planete care pot fi locuibile, astronomii au anuntat ca au gasit 44 de noi lumi, galaxii din clusterul Fornax.

Pamantul este parte a sistemului solar, care se invarte in jurul unei singure stele, Soarele, in galaxia Calea Lactee. Aceasta este casa a cel putin 100 de miliarde de stele, iar acum o echipa de cercetatori ce a lucrat in cadrul Observatorului European a comunicat aceasta descoperire spectaculoasa. Cele 44 de noi galaxii extraterestre gasite, contin fiecare un numar nestiut inca de stele, planete si Luni. Astronomii au utilizat o varietate de surse de observatie a cosmosului, pentru a vana o regiune a spatiului numita clusterul Fornax.

Acesta se gaseste la 65 de milioane de ani-lumina (1 an-lumina = 9,46 x 1012 km - n.a.) distanta fata de Pamant si a fost o sursa uriasa, in trecut, de descoperire a unor noi galaxii. Caracterul special al noilor lumi extraterestre este faptul ca ele nu seamana deloc cu galaxia noastra, Calea Lactee. Formatiunile gasite fac parte din categoria denumita galaxii pitice ultra-compacte. Dupa cum le arata si numele, ele sunt foarte apropiate si se intind pe o distanta de doar 200 de ani-lumina. Pentru a face o comparatie legata de dimensiunea acestor 44 de galaxii, trebuie mentionat faptul ca spatiul Caii Lactee este de aproximativ 100.000 de ani-lumina.