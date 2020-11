Atac armat in Florida: O persoana si-a pierdut viata si alte sapte au fost ranite

O persoana a fost impuscata mortal si alte cateva ranite intr-un incident produs marti noaptea in apropierea unui teren de baschet din orasul american Tampa, situat in statul Florida, transmite agentia Reuters.

Anchetatorii cred ca mai multi indivizi aflati intr-un autovehicul cu geamuri fumurii au tras mai multe focuri de arma in timp ce treceau pe langa oameni stransi langa un teren de baschet. Un post local afiliat canalului de televiziune ABC a relatat ca focurile nu au fost trase la intamplare si ca au vizat grupul respectiv. Un barbat in varsta de 36 de ani a decedat la spital din cauza ranilor suferite; alte doua persoane sunt in stare critica si cinci sunt in stare stabila.

Toate victimele au varste cuprinse intre 17 si 36 de ani. Anchetatorii din districtul Hillsborough incearca sa afle motivele din spatele atacului. "O persoana si-a pierdut viata in aceasta noapte din cauza violentei lipsite de sens. Ne propunem sa restabilim pacea in aceasta comunitate si vom continua sa luam masuri impotriva celor care cauzeaza suferinta", a declarat seriful Chad Chronister.