Aurel Pădureanu la moartea Corneliei Catanga: "Avea premonitii. Știa că nu mai apucă Paștele!"

Aurel Pădureanu la priveghiul Corneliei Catanga: "N-aș dori nici la cel mai mare dușman al meu să i se întâmple așa ceva. A murit sufletul nostru, iubirea vieții mele. Nu cred nici acum, o simt aproape de mine și de Alexandru. Cornelia avea premoniții.", a spus el, plângând, în hohote.

Aurel Pădureanu a mărturisit: "Cornelia avea premoniții! Anul trecut, ea a făcut pomul de iarnă, a cumpărat tot. Era fericită. A făcut un pom extraordinar de frumos. După 10 ianuarie însă noi am vrut să-l desfacem, să nu-l mai ținem. A început să plângă atunci cu lacrimi mari și mi-a zis: 'De ce mi l-ați desfăcut că la anul nu știu dacă mai fac pomul. Nu cred că mai apuc nici Paștele! Vreau să mă duc lângă mama mea!' Lua multe pastile, o dureau mijlocul, picioarele. N-am crezut în viața mea că chiar așa se va întâmpla. Ea avea o aură de la Dumnezeu, ne făcea toate plăcerile, și mie, și lui Alexandru. Acum, în 9 martie, când a împlinit 63 de ani, i-am luat un parfum care-i plăcea ei".

Înmormântarea Corneliei Catanga a avut loc la Cimitirul Ghencea Civil sâmbătă, 27 martie, și s-a făcut după protocolul Covid, cântăreața ieșind pozitivă la cel de-al doilea test Covid realizat în spital. La înmormântare nu au fost prezenți decât 15-20 de oameni și doar patru persoane publice: Sonia Trifan, Panseluța Feraru, Mara Bănică și Luis Lazarus. Cornelia Catanga a fost înmormântată dezbrăcată, băgată într-un sac, într-un sicriu sigilat, asta tot conform protocolului Covid. Ca o ironie a sorții, chiar a doua zi după înmormântarea artistei, regulile de înhumare a pacienților morți de Covid s-au schimbat, aceștia putând beneficia acum de slujbă la biserică și de o înhumare creștinească.

"Mă doare că la un om așa mare cum a fost Cornelia să nu apuc să-i fac datinile. O zi trebuia să mă lase în plus să vină lumea să-i aducă coroane. Sunt așa de supărat în sufletul meu. Când am fost la morgă i-am văzut doar capul. Dormea ca un copil. Și am țipat: 'Cornelia, vorbește cu noi!' Și în loc s-o îmbrac și eu, că avea peste 300 de rochii! Să ajungă femeia mea să mi-o dea într-un sac! Îmi pare rău că sunt român și că trăiesc în țara asta! Îmi zicea: 'să nu mă băgați acolo în mormânt, mi-e frică!' Ni s-a impus să o înmormântăm urgent! Cum a plecat de la morgă, domnul Gigi Păun a zis să o ducem la biserica lui, m-am bucurat. Atunci m-a sunat că nu le dă voie Poliția s-o ducem la biserica lui. Am vrut s-o ducem la capelă, nici acolo nu au vrut. A intervenit doamna Șoșoacă și a zis: 'chemați lumea acolo'. Am fost obligat să o înmormântez pe loc, fără să mai așteptam. A anunțat Alexandru pe Facebook și a venit foarte puțină lume", a mai declarat Aurel Pădureanu, cu inima sfâșiată de durere.

Aurel Pădureanu și fiul său, Alexandru, se află în izolare la domiciliu două săptămâni, ei primind o derogare să participe la înmormântare după ce au făcut o cerere la DSP. "Când a venit Salvarea i-a făcut testul și i s-a zis că este negativ. După ce au luat-o la spital că nu mai putea respira, ea dădea din cap că nu. Au luat-o și a dus-o la Spitalul Universitar, acolo a intrat pe mâna doamnei doctor Dănciulescu, ca după 45 de minute, să vina la noi să ne spună că a intrat în stop cardiorespirator și că i-a cedat inima. Apoi că iar i-a revenit pulsul și după au spus că a murit. Apoi au spus că a avut Covid. Altceva nu știm nimic. Nu era momentul să stăm acum în casă încă două săptămâni când puteam să mergem și noi la cimitir. Acum dacă tușești și strănuți un pic, gata, ești pozitiv. Până și morții au Covid! Cred ca e ceva în aer. Se fac greșeli mari. Trăim într-o frică paralizantă. O psihoză. Nu avem nici un simptom, nici Alexandru nu are. Fiecare dormeam în altă cameră. Alexandru la parter, noi la etaj", a mai spus Aurel Pădureanu.

Cântăreaţa Cornelia Catanga, în vârstă de 63 de ani, a murit vineri, la Spitalul Universitar din Capitală, unde era internată după ce a fost diagnosticată cu Covid-19. Cântăreaţa de muzică lăutărească a fost spitalizată joi, în stare gravă. Ea prezenta comorbidităţi. Născută pe 9 martie 1958, într-o familie de lăutari din satul buzoian Zeletin, Cornelia Catanga este unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi de muzică lăutărească din România. Inspirată de muzica unora ca Romica Puceanu, Dona Dumitru Siminică, Ioana Radu şi Maria Tănase, ea a început să cânte la acordeon în copilărie. A fost descoperită de Toni Iordache şi a ajuns să cânte cu cei mai mari lăutari ai anilor 1970. Primul album l-a lansat abia în 1989. Ea a interpretat atât melodii ţigăneşti, cât şi ruseşti, şi a colaborat, între alţii, cu Sfinx Experience, Nicu Constantin şi Loredana. Catanga era căsătorită cu Aurel Pădureanu, cu care a interpretat pe aceeaşi scenă mai bine de 20 de ani.