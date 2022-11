Avocata cunoscuta în pericol de moarte: "Dacă nu aveam niciun ban urma să mor în stradă ca un câine?!"

Avocata Ingrid Mocanu se revoltă pe pagina ei de socializare după ce a avut o problemă de sănătate care i-a pus viața în pericol și a reușit să se trateze doar pentru că avut bani să meargă într-un spital privat după ce în spitalul de stat nu erau locuri.

„Hai că am înviat... aproape. Am avut în această perioadă o problemă de sănătate care mi-a pus viața în pericol. M-a dus salvarea la un spital de stat, altfel renumit și plin de ifose. Au văzut că e grav, că problema este "de moarte", dar m-au scos în stradă că... nu au locuri. Evident, în stare gravă, m-am dus la un spital privat, cu niște medici ca niște oameni și care păreau că știu ce caută pe acolo. Tot evident, am plătit o grămadă de bani... pentru posibilitățile a 99,99% dintre români. Sigur, privatul poate cere cât vrea el, e afacerea lui. Mă întreb: dacă nu aveam niciun ban, urma să mor în stradă ca un câine? De ce plătesc pe lună cât un salariu lunar al asistentei de la stat?

Au rezolvat problema "corupției" și "salarizării" la medici? Păi cum? Acum iau o grămadă de bani din contribuțiile noastre uriașe și te lasă să mori în stradă? Păi băbăjeți! Eu nu vreau să mai plătesc bani aiurea în tramvai pentru ca numai voi, șmecherii, familiile și amantele voastre să aibă locuri în spitale sau să se trateze pe banii mei pe la AKH and co. ! Vreau să îmi dați mie banii de asigurări și mă asigur singură sau plătesc direct. Dacă voi face sesizări? Mă gândesc, dar cum eșuarea este aproape totală în statul ăsta de ageamii și hoți, nu am vreo speranț", a scris duminică, pe Facebook, avocata Ingrid Mocanu.