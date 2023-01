Bacșișul lăsat de Mircea Badea la un restaurant i-a deranjat pe chelneri: "Oamenii chiar erau îngrijorați"

În contextul noilor prevederi legale, privind introducerea bacșișurilor pe bonurile fiscale de la restaurante, realizatorul de televiziune Mircea Badea a relatat un episod cu care s-a confruntat cu ocazia unei vizite în Statele Unite.

„Am fost la New York la restaurantul Quality Meats. Ne-am omenit, am consumat, apoi a venit nota de plată. Am lăsat 10 la sută bacșiș și au venit cei de acolo să ne întrebe dacă este vreo problemă", a povestit Badea la emisiunea sa. "A fost totul ok? V-a deranjat ceva", am fost întrebați. Oamenii de la restaurant chiar erau îngrijorați. Le-am spus că totul a fost ok și le-am zis: "dar de ce întrebați?" Și-au dat seamă că suntem de pe altă planetă și ne-au zis că acolo bacșișul este 20 la sută. Noi am dat prea puțin, asta era ideea", a precizat jurnalistul.