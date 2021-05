Baiat de 10 ani din Galati ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost batut crunt de tatal lui

Un baiat de 10 ani din Galati a ajuns la spital, in stare grava, cu leziuni inclusiv la cap, dupa ce a fost batut crunt de propriul tata. Barbatul a fost retinut initial de politisti, dar apoi a fost plasat sub control judiciar, considerandu-se ca nu este un pericol public astfel incat sa se impuna o masura mai aspra.

Politistii si specialistii de la Directia Generala de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului au aflat de acest caz dupa ce copilul de 10 ani a ajuns la spital. El a fost batut atat de tare incat a fost internat la Spitalul de Copii din Galati, avand leziuni pe tot corpul, inclusiv la cap si la fata. Potrivit medicilor legisti, copilul va avea nevoie de circa o saptamana de ingrijiri medicale pentru a se recupera.

In urma anchetei, specialistii de la DGASPC au stabilit ca parintii copilului sunt divortati si, desi instanta l-a incredintat pe baiat mamei, aceasta nu s-a implicat in cresterea lui. Baiatul se afla la tatal sau si avea o relatie foarte apropiata cu bunica paterna, cea care-l ingrijea, insa, la un moment dat, tatal i-ar fi interzis fiului sa mai aiba vreo legatura cu bunica, ceea ce l-a afectat mult pe copil.

"Situatia copilului e atent supravegheata de colegii de la Serviciul Abuz. Colegii mei pastreaza legatura cu bunica copilului care reprezinta persoana de atasament pentru el. In paralel, s-au facut sesizari la Politie pentru rele tratamente aplicate minorului. In paralel, incercam sa reconstruim relatia copilului cu mama pentru ca parintii sunt divortati si din punct de vedere juridic copilul e incredintat mamei. Consideram ca bunicii paterni reprezinta un mediu sigur pe care ne putem baza in evolutia corecta a copilului", a declarat purtatorul de cuvant al DGASPC Galati, Tania Calcan.

Tatal este acuzat acum de rele tratamente aplicate minorului si violenta domestica, insa procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Galati nu l-au dus in fata judecatorilor, pentru arestare, ci l-au plasat sub control judiciar, considerand ca nu prezinta pericol social.

"In cauza s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru rele tratamente aplicate minorului si violenta in familie. Din cercetari, a reiesit ca un minor de 10 ani ar fi fost agresat fizic in mod repetat de tatal sau. Acesta a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, care a dispus masura controlului judiciar", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Galati, comisar sef Gabriela Costin.

Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului monitorizeaza cazul si ar putea incepe procedurile legale de decadere din drepturile parintesti a tatalui violent, avand in vedere ca faptele sunt repetate.