Barbat rapit de pe strada de iubitul fostei prietene. A fost bagat cu forta intr-o masina

Un barbat de 23 de ani a fost rapit de pe strada de fostul iubit al prietenei sale, fiind agresat. Autorul faptei, in varsta de 32 de ani, a fost arestat preventiv.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati, duminica seara, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat de 23 de ani, ar fi fost luat cu forta intr-un autoturism de mai multi barbati, masina deplasandu-se pe drumul de la fostul combinat chimic USAS Navodari.

"Imediat, politistii au organizat filtre pentru depistarea autoturismului, acesta fiind identificat de politisti din cadrul Postului de Politie Lumina, in localitatea Lumina. In autoturism se aflau trei barbati, cu varste cuprinse intre 29 si 37 de ani, precum si persoana vatamata. Acestia au fost condusi la sediul Politiei orasului Navodari, pentru audieri, in vederea stabilirii situatiei de fapt. In urma cercetarilor a reiesit faptul ca victima a fost agresata de unul dintre barbati, de 32 de ani", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.

Anchetatorii au stabilit ca barbatul de 23 de ani a fost rapit de fostul iubit al prietenei sale, acesta fiind si cel care l-a agresat. Barbatul de 32 de ani a fost retinut initial pentru 24 de ore, pentru comiterea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si lovire sau alte violente, fiind apoi prezentat instantei care a decis arestarea preventiva.