Bataie intre politisti si localnici! Oamenii legii au recurs la spray lacrimogen

O bataie generala a izbucnit intre mai multi localnici din comuna Somes-Odorhei, judetul Salaj, si doi politisti chemati sa aplaneze un coflict. La un moment dat, oamenii legii au pulverizat spray lacrimogen. Incidentul s-a petrecut in data de 8 septembrie, dar acum au aparut imaginile. Potrivit Politiei Salaj, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Jibou au fost chemati, prin 112, in data de 8 septembrie, sa intervina in comuna Somes-Odorhei la un scandal intre doi barbati.

Ajunsi la fata locului politistii au aplanat conflictul, dupa care o femeie din apropiere a adresat politistilor injurii. Politistul i-a solicitat acesteia in repetate randuri sa se legitimeze, dar a refuzat. Cand politistii au vrut sa o conduca la sediul politiei in vederea identificarii, aceasta s-a opus, in sprijinul ei venind sotul, care i-a impiedicat pe politisti sa isi continue activitatea, intrucat femeia urma sa fie incatusata. In acel moment, celalalt politist l-a somat pe sotul femeii, rugandu-l sa inceteze, dar barbatul l-a lovit pe acesta, iar pentru a aplana situatia, politistii au folosit sprayul iritant lacrimogen. Impotriva politistilor au intervenit mai multe persoane.

Dupa folosirea in repetate randuri a sprayului, conflictul s-a aplanat.

In imagini se aud mai multe persoane care se plang de faptul ca politistii au pulverizat spray lacrimogen intr-un loc unde erau femei si copii. Un barbat ii numeste pe politisti „obraznici" si „nerusinati". „Dati cu spray in femei si copii?", se aude un localnic intreband. Cele doua persoane implicate in scandal au fost identificate, in persoana unor tineri de 22, respectiv 27 de ani, ambii din comuna Somes-Odorhei. Fata de tanarul de 27 de ani, procurorul a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Judecatoria Jibou si se continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de ultraj, potrivit Mediafax.