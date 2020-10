Baut si fara permis de conducere la volan, un tanar a avariat trei autoturisme stationate si o conducta de gaze

Un tanar aflat sub influenta alcoolului la volan, fara a avea permis de conducere, a intrat cu autoturismul in trei masini stationate pe prima banda a DN 3, in localitatea Valu lui Traian, in noaptea de miercuri spre joi, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta.

Dupa avarierea celor trei autoturisme, barbatul, in varsta de 29 de ani, a intrat cu autovehiculul intr-o teava de gaze. "In jurul orei 0:15, un barbat, de 29 de ani, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice (rezultat 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat) si fara a poseda permis de conducere, a condus un autoturism pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian, dinspre Murfatlar catre Constanta, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu 3 autoturisme stationate pe prima banda, dupa care a ricosat intr-o teava de gaze", a transmis IPJ Constanta. Conform sursei citate, conducatorul autoturismului a scapat cu vatamari corporale usoare. Acestuia i s-a intocmit un dosar de cercetare penala.