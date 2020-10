Beatrice Mahler: "Sase din zece pacienti decedeaza la Terapie Intensiva"

Numarul mare de infectari cu noul coronavirus raportat de autoritati in ultimele zile ii ingrijoreaza pe experti. Medicii spun ca exista o presiune pe sistemul medical deoarece numarul de paturi ramane constant pentru media in crestere de pacienti.

Despre evolutia cazurilor de coronavirus din aceasta luna in Romania declara medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta" din Bucuresti: "Vom mai avea cresteri in urmatoarele zile, pana la jumatatea lunii octombrie. Nu cred ca revenirea la o stare de urgenta generala ar aduce beneficii sistemului medical. Presiunea cea mai mare va fi pe sistemul de sanatate. Rata de mortalitate este mare in ATI. Sase din zece pacienti decedeaza. Pacientii care ajung in spitale ajung cu forma grava de boala."